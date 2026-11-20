Alfonso Cuarón dejó la frase de “Como artistas, nuestro trabajo es mirar hacia donde los demás ignoran. Esta responsabilidad es mucho más grande en tiempo donde nos alientan a mirar hacia otro lado”, que la dijo cuando recibió el Oscar a Mejor Director (2019) por la cinta “Roma”, estrenada en el 2018.

El ganador de 4 Premios Oscar con su frase buscó enfatizar que es importante darle protagonismo a personajes o escenarios que en muchas ocasiones suelen ser dejadas de lado, dejando clara su postura de que el arte no solo es entretenimiento, también busca mostrar realidades incómodas para convertirlo en una herramienta de empatía para el público. Al final, el arte se puede usar en forma de protesta.

¿Cuántos Oscars ganó Roma?

La cinta “Roma” protagonizada por la actriz Yalitza Aparicio, se menciona que en total tuvo 5 nominaciones al Oscar, pero de ellas solamente logró ganar 3:

Mejor Película en Lengua Extranjera del Año (Ganado)

Mejor Dirección (Ganado)

Mejor Cinematografía (Ganado)

Mejor Película del Año (Nominado)

Mejor Interpretación de Actriz en un Papel Principal (Nominado)

El premio a Dirección y Cinematografía fueron entregados a Alfonso Cuarón durante la 91a ceremonia de los premios. Evento donde por primera vez se realizaba sin un presentador oficial.

¿Cuál fue la última película de Alfonso Cuarón?

Se sabe que la última película de Alfonso Cuarón fue Roma, desde entonces el ganador a 4 premios Oscar no ha sacado un nuevo proyecto filmográfico; sin embargo, algunos medios han asegurado que se encuentra desarrollando un nuevo trabajo, pero no hay más información así que debemos esperar a más detalles.

Por otro lado, se sabe que trabajó en la serie de televisión de Disclaimer (2024), que nos cuenta la historia de una periodista de documentales, que se ha encargado de revelar algunas transgresiones de instituciones, contando con un total de 7 episodios.