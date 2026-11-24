Los Premios Oscar son los galardones más importantes en la industria del séptimo arte y suelen ser uno de los más anhelados por diversos cineastas y personas que trabajan en cine, sin embargo a lo largo de la historia de las cintas que han recibido el galardón como “Mejor Película” personas del público han considerado que ciertas cintas no merecían el premio por lo que a continuación recordamos cuáles han sido algunos de estos títulos.

Premios Oscar: ¿Cuáles han sido las peores películas que han ganado en la categoría “Mejor película”?

Cabe aclarar que al decir “peores películas” nos referimos a los que la mayoría de críticos y personas del público no han considerado “suficientemente buena” para obtener el premio de cine más importante que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga.

How Green Was My Valley, 1941: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

Esta cinta es una de las más criticadas ya que en la edición 14.ª de los Premios Oscar (1942) ganó a “Mejor Película”, sin embargo algunas personas han mencionado que debió ganar “Ciudadano Kane”, una de las películas que competían en la misma categoría y que hoy en día es una de las mejores, según críticos. Incluso algunas personas han mencionado que muchas personas “ya no la recuerdan”.

Out of Africa, 1986: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

Esta cinta ganó un Oscar a “Mejor Película”, sin embargo de acuerdo con el ranking de Rotten Tomatoes la cinta ha sido considerada como una de las peores ya que la señalan de ser “aburrida y larga”. Cabe mencionar que la película cuenta con actuaciones estelares, una de ellas es de Meryl Streep.

La forma del agua, 2018: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

Esta cinta de Guillermo del Toro, la cual se llevó el galardón en 2018 ha sido fuertemente criticada ya que para muchas personas la película que debió haber ganado era Get Out. De acuerdo con algunas personas la película del cineasta tapatío tuvo una trama predecible y generica. Por otro lado, muchos señalaron que se usó una formula conocida de cintas que abordan romances entre humanos y una criatura sobrenatural.

Coda, 2022: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

La cinta que ganó el premio a Mejor película en la 94.ª edición de los Premios Oscar fue duramente criticada por algunas personas, quienes señalaron que si bien la cinta toca temas como los sueños y la valentía es un remake que no se ejecutó de la mejor manera.

Chicago, 2003: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

Esta cinta, la cual estuvo inspirada en el famoso musical de Broadway ha sido criticada por recibir el premio como “Mejor Película” debido a que la crítica ha considerado de mayor valor a las producciones nominadas en la misma categoría como El pianista (The Pianist), El Señor de los Anillos: las dos torres (The Lord of the Rings: The Two Towers), Pandillas de Nueva York (Gangs of New York), Las horas (The Hours) o Punch-Drunk Love.

Unforgiven, 1993: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

Esta película de Clint Eastwood actualmente muchas personas que ha sido “olvidada” y han expresado que otras cintas como A Few Good Men y a Scent of a Woman merecían ganar ya que actualmente son películas de culto. Por otro lado, también han señalado ciertos desvíos en la narrativa y puntos débiles en el guión.

Green Book, 2018: ¿Por qué no merecía ganar un Oscar y ha sido criticada?

Esta película, la cuál ganó un Oscar como Mejor Película en la 91.ª edición de los premios de la Academia ha sido duramente criticada ya que la han señalado de abordar el tema del racismo de una forma superficial y alterar hechos históricos.