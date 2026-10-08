K-Pop Demon Hunters va por un premio en los Kids’ Choice 2026: ¿En qué categoría competirá?

El éxito de K-Pop Demon Hunters no se detiene y ahora los fans celebran que la icónica película ha sido nominada a los Kids’ Choice Awards, dentro de la categoría Película Animada Favorita. Esta nominación se sumaría al amplio reconocimiento que la cinta ha ganado por su animación, música y elementos de fantasía.

Ahora lee: 4 Photocards de Baby Saja Boys con temática de Halloween para fans de K-pop Demon Hunters

¿Qué se sabe sobre la nominación de K-Pop Demon Hunters a los Kids’ Choice Awards 2026?

La afamada película de K-Pop Demon Hunters junto a su equipo han recibido múltiples nominaciones a los Kids’ Choice Awards 2026, entre las cuales destaca su participación en:



Película Animada Favorita.

Voz animada femenina favorita para Arden Cho.

Canción favorita de una película por el tema "Golden".

¿Qué son, dónde ver y cuándo son los Kids’ Choice Awards 2026?

Los Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026, se presentan como una premiación en la que se busca celebrar lo favorito del público juvenil en cuanto a cine, televisión y música con una votación global. La edición de este 2026, se espera que se lleve a cabo este 14 de noviembre.

Se espera que los Kids’ Choice Awards 2026 estén conducidos por el cantante Alex Warren, y que den inicio en punto de las 8:00 p. m, con una transmisión por primera vez en simultáneo entre Nickelodeon y CBS. Además Paramount+ también transmitirá el evento.

¿Cuántos y cuáles son los premios que ha ganado? K-Pop Demon Hunters desde su lanzamiento?

Desde su estreno en 2025, K-Pop Demon Hunters se ha consolidado como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos y no solo por el aprecio y cariño del público, sino también por los múltiples premios que ha conseguido, de entre los cuales se destacan:

2 Premios Oscar (Mejor Película Animada y Mejor Canción Original), 2 Globos de Oro, 2 Critics' Choice Awards, 10 galardones a los que estaba nominada dentro de los Premios Annie, reconocimiento de la Producers Guild of America (PGA), Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, 4 American Music Awards (AMAs), 3 iHeartRadio Music Awards, Mejor Banda Sonora en los MAMA Awards y los Melon Music Awards.