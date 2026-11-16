¡La espera terminó! Tras años de casting, meses de rumores y especulaciones, finalmente habemus NUEVO James Bond: Robert Pattinson. El actor de “Crepúsculo” y “The Batman” fue confirmado como el sucesor oficial de Daniel Craig, quien se despidió del papel en 2021 con la cinta “No Time To Die”. El anuncio fue confirmado por la franquicia a través de un breve audiovisual en el que revelan la nueva identidad del agente 007. Con ello, Robert Pattinson se convierte en el séptimo actor en interpretar al emblemático espía en la saga. Aquí te compartimos el video:

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¿Cuándo saldrá la PRIMERA película de Robert Pattinson como James Bond?

La primera película de Robert Pattinson como el agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve (“Dune”, “Blade Runner 2049″), mientras que el guion correrá bajo el creador de “Peaky Blinders”, Steven Knight; por lo que las expectativas están realmente altas. Si bien aún no se ha confirmado la fecha oficial de estreno, los primeros reportes apuntan a que el rodaje podría comenzar a lo largo de 2027, por lo que el lanzamiento en cines podría darse a mediados o finales de 2028. Por ahora, no queda más que esperar a que se revelen más detalles sobre la trama, el título de la cinta y el resto del elenco.

Robert Pattinson is James Bond pic.twitter.com/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

¿A qué actores VENCIÓ Robert Pattinson? Los artistas que competían por el papel de James Bond

Antes de que se confirmara la elección de Robert Pattinson como el nuevo 007, varios actores sonaban para convertirse en el tan aclamado espía. Entre los nombres que más sonaron se encontraba el de Callum Turner (“Animales Fantásticos” y “Masters of the Air”). De hecho, hay quienes ya daban por hecho que el papel era del esposo de Dua Lipa; pero no fue así.

Otros nombres que también sonaron con fuerza incluyen a Josh O’connor, Jack Lowden, Aaron Taylor Johnson, Nicholas Hoult y hasta The James; sin embargo, todo parece indicar que Robert Pattinson hizo una audición extraordinaria. El actor de “The Batman” se incorporó a las pruebas de selección en una etapa tardía y, aún así, se quedó con el papel. Ahora, tendrá la responsabilidad de continuar con el legado de uno de los personajes más importantes y populares en la historia del cine de acción.