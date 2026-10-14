Película predijo la muerte del papa León XIV y el director reveló el secreto más escalofriante sobre cómo eligió ese guion

La salud del papa León XIV ha generado preocupación entre los fieles católicos después de que el Vaticano informara sobre una cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón. La noticia hizo que una película mexicana de terror volviera a llamar la atención, pues en una de sus primeras escenas aparece un noticiero que anuncia la muerte de un pontífice llamado León XIV . Lo más inquietante es que la cinta se escribió años antes de que Robert Prevost fuera elegido como líder de la Iglesia católica.

Se trata de ‘El habitante’, una película dirigida por Guillermo Amoedo que llegó a las salas de cine en 2018 y que ha generado preguntas por la coincidencia entre su historia y los acontecimientos recientes. Sin embargo, el cineasta ya había explicado cómo surgió la elección de ese nombre y qué antiguas profecías consultó durante la escritura del guion. ¿Qué muestra exactamente la película y cómo se encuentra el papa después de su operación?

¿De qué trata "El habitante", la película que "predice" la muerte del papa León XIV?‘

El habitante’ es una película mexicana de terror y suspenso dirigida y escrita por Guillermo Amoedo. De acuerdo con IMDb, la historia sigue a tres hermanas que entran a la casa de una familia adinerada para cometer un robo, pero terminan descubriendo un secreto aterrador en el sótano. La producción tiene una duración aproximada de 93 minutos y cuenta con las actuaciones de María Evoli, Vanesa Restrepo y Carla Adell.

Lo que comienza como un asalto cambia por completo cuando las hermanas encuentran a la hija de un político encerrada y atada en una habitación. Al intentar ayudarla, descubren que la joven está relacionada con una presencia demoníaca, lo que desencadena una serie de sucesos oscuros en los que aparecen el exorcismo, los secretos familiares y las creencias religiosas. La película combina el terror sobrenatural con una historia de suspenso que poco a poco revela lo que ocurre dentro de la casa.

Sin embargo, la escena que ha vuelto viral a ‘El habitante’ aparece prácticamente al inicio de la cinta, antes de que se desarrolle la trama principal. En un noticiero ficticio se anuncia que el papa León XIV ha muerto después de permanecer hospitalizado. La noticia sorprendió a los espectadores porque la película fue escrita años antes de que Robert Francis Prevost adoptara ese nombre al convertirse en pontífice, en mayo de 2025.

Ya se enteraron de la coincidencia viral...



Una película de 2017, llamada 'El Habitante', tiene una escena de noticiero que anuncia la muerte del papa León XIV por septicemia y colapso cardiopulmonar.



En su momento, el director eligió el nombre en 2015 mezclando profecías… pic.twitter.com/NvcuoCxGsD — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) October 13, 2026

Pero ¿cómo pudo aparecer ese nombre en el guion? En una entrevista con el diario argentino Clarín, retomada por otros medios, Guillermo Amoedo explicó que comenzó a escribir la historia en 2015 y que eligió el nombre después de investigar distintas profecías religiosas, entre ellas las atribuidas a San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, además de teorías apócrifas y antecedentes históricos relacionados con los papas. El director señaló que la elección fue resultado de cruzar esas referencias, no de una premonición que pudiera comprobarse.

La coincidencia volvió a despertar interés en octubre de 2026, después de que se informara sobre la operación pulmonar del papa. No obstante, es importante distinguir lo que aparece en la ficción de los hechos reales: la película presenta una muerte relacionada con septicemia y un colapso cardiopulmonar, mientras que la situación médica del pontífice corresponde a un diagnóstico distinto.

Por su parte, Rotten Tomatoes también identifica la producción como ‘El Habitante’ y destaca su historia de posesión demoníaca. Aunque el fragmento sobre el papa resulta llamativo por su semejanza con acontecimientos posteriores, no demuestra que la película pueda predecir el futuro. Su origen, de acuerdo con las explicaciones del director, está relacionado con la investigación que realizó para construir el universo religioso de la historia.

¿Cómo está de salud el papa León XIV después de su cirugía?

El papa León XIV fue sometido a una operación el martes 13 de octubre de 2026 en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, después de que los estudios médicos detectaran un tumor maligno en el pulmón derecho. Según los reportes difundidos el 14 de octubre, los médicos le extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón y la intervención concluyó sin complicaciones, confirmó el diario británico BBC.

La salud del Papa León XIV.|(Instagram Vaticano)

Los primeros informes posteriores a la operación señalaron que el pontífice pasó una noche tranquila y comenzó su recuperación bajo supervisión médica. Aunque estos datos son alentadores, todavía se necesitan evaluaciones adicionales para determinar si requerirá algún tratamiento complementario. Por ello, es importante seguir los comunicados oficiales del Vaticano para conocer cualquier actualización sobre su evolución.

La noticia de su operación hizo que muchos usuarios recordaran la escena de ‘El habitante’, especialmente porque el nombre del papa aparece en la cinta desde 2017, antes de que Prevost fuera elegido. Aun así, la película no muestra el diagnóstico actual del pontífice ni confirma que vaya a ocurrir el desenlace ficticio que aparece en pantalla.