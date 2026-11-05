Robert De Niro, a sus 83 años, sobre la disciplina: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”

Durante una entrevista realizada por BBC Radio 2, el actor Robert De Niro aseguró que a sus 83 años hacer ejercicio con regularidad era algo indispensable para tener una vida activa. Razón por la que a los 40 años decidió observar el entrenamiento de los bailarines, observando que la disciplina y constancia son claves para mantener una buena condición física sin tener que convertir el entrenamiento en una obsesión, mientras lograba fortalecer sus músculos y tener mayor amplitud en sus movimientos.

Dentro de la entrevista, el artista detalló que no es necesario hacer ejercicios intensos todos los días, la clave es buscar actividades que podamos mantener en nuestra rutina, un aspecto importante para el actor, ya que es común que las exigencias de su carrera implique ciertas transformaciones físicas para lograr ciertos personajes.

¿Cuál es la rutina de ejercicio que usa Robert De Niro?

Declaraciones realizadas por el antiguo entrenador de Robert De Niro, James Brady, a un reconocido medio declaró que el actor ha trabajado con pesas y actividad cardiovascular, siendo actividades físicas con las que puede mejorar su fuerza y la salud de su corazón.

Robert de Niro en la película "Pasante de Moda". (Warner Bros.)

Otra de las actividades que aplica en su rutina es el Tai Chi, actividad que realiza junto a su esposa, Tiffany Chen, con el que logran tener mayor control en sus movimientos lentos, mejorando la respiración y la concentración de lo que hacen. Recalcando que sus actividades físicas suele hacerlo con cierta constancia en la semana, pero todo va a depender del proyecto que esté realizando.

¿Cuál fue la última película en la que trabajó Robert De Niro?

Robert De Niro a sus 83 años ya ha trabajado durante 59 años, logrando tener importantes participaciones en el cine. La película más reciente en la que participó fue en la cinta de “Susurran tu nombre”, estrenada en el 2026 en una reconocida plataforma de Streaming.

Una película de suspenso, donde un viudo pide ayuda de su padre ante la desaparición de su hijo, un detective retirado que ya se había encargado de encarcelar a un asesino serial. Cinta en la que podemos ver al actor activo, demostrando el talento que lo ha caracterizado en el cine.