Películas de “Halloween” en orden: cuántas son, cuánto duran y dónde se pueden ver en streaming

La saga de Halloween es una de las más emblemáticas del cine de terror y tiene a Michael Myers como protagonista. A lo largo de los años, sus películas conquistaron a fanáticos del género en todo el mundo.

Si quieres disfrutar de la franquicia, es importante conocer el orden para ver sus 13 películas. De esta manera, podrás seguir la historia y sus diferentes versiones sin perderte ningún detalle.

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¿Dónde ver la saga de Halloween?

La saga de Halloween se puede encontrar en distintas plataformas de streaming, aunque la disponibilidad de las películas depende del país y del catálogo vigente. Algunas entregas pueden estar disponibles en servicios como Prime Video, Apple TV o plataformas de alquiler y compra digital. Antes de comenzar una maratón, se recomienda revisar qué títulos están incluidos en cada servicio, ya que no todas las películas suelen encontrarse en una misma plataforma y algunas requieren un pago adicional.

¿Cómo ver las películas de la saga Halloween?

Para organizar una maratón de Halloween, conviene tener en cuenta que algunas películas retoman acontecimientos anteriores, mientras que otras presentan una versión diferente de los hechos. Esta particularidad hace que el recorrido por la franquicia requiera distinguir entre sus distintas líneas argumentales.

Línea temporal original

La noche de Halloween (1978). Halloween II: Sanguinario (1981). Halloween IV: El regreso de Michael Myers (1988). Halloween V: La venganza de Michael Myers (1989). Halloween VI: La maldición de Michael Myers (1995).

Continuación alternativa

La noche de Halloween (1978). Halloween II: Sanguinario (1981). Halloween H20: Veinte años después (1998). Halloween: Resurrection (2002).

Reinterpretación de Rob Zombie

Halloween: El origen (2007). Halloween II (2009).

Triología más reciente

La noche de Halloween (1978). La noche de Halloween (2018). Halloween Kills (2021). Halloween: El final (2022).

Cabe mencionar que Halloween III: El día de la bruja (1982) cuenta una historia independiente, sin Michael Myers, por lo que puede verse por separado. La película se centra en una trama diferente, relacionada con máscaras monstruosas y un misterioso plan que amenaza a quienes las utilizan.