Samuel L. Jackson confirma su regreso como Nick Fury en Avengers: Secret Wars para cerrar la Saga del Multiverso

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para el evento cumbre que redefinirá su existencia. Es una reciente entrevista exclusiva, el legendario actor Samuel L. Jackson confirmó oficialmente que volerá a interpretar a Nick Fury en Avengers: Secret Wars, la ambiciosa producción que pondrá el punto final definitivo a la Saga del Multiverso.

La revelación tuvo lugar durante la alfombra roja de su más reciente película The Beast, donde el histrión disipó meses de intensos rumores sobre el destino de su icónico personaje.

Con esto, el hombre que inició todo presentándose ante Tony Stark en la ya histporica escena poscréditos de Iron Man (2008), asegura su lugar en el clímax multiversal más grande de la historia del cine.

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Sameul L. Jackson será clave en Avengers: Secret Wars

Durante la charla concedida al portan internacional The Direct, Jackson aclaró una de las dudas más recurrentes sobre las prócimas producciones de los hermanos Anthony y Joe Russo.

Aunque muchos esperaban verlo en la primera de las dos entregas masivas, el actor desveló que Nick Fury no aparecerá en Avengers: Doomsday.

"No tengo ni idea. Marvel no me ha dicho nada, excepto: No vas a salir en esta película. Saldrás en la siguiente", compartió el famoso. Por ello, los fanáticos tendrán que esperar hasta el 17 de diciembre de 2027 para presenciar la reaparición del exdirector de S. H. I. E. L. D. en la pantalla grande.

Aunque el propio Samuel L. Jackson confesó con humor que el estudio mantiene los detalles del guion bajo estricto secreto y por encima de su nivel de autorización, los entusiastas de los cómics y los insiders de la industria ya barajan los escenarios más lógicos para su regreso.

Podría presentarse como el líder de la resistencia multiversal, ser el puente entre generaciones al haber estado presente desde la Fase 1 del UCM, o el reinicio del universo, que se ejecutaría con la culminación de la Saga del Multiverso.