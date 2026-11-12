Estamos a nada de que se cumplan 50 años de Star Wars, una de las sagas de películas más importantes en toda la cultura pop, geek, etc. pues esta historia de George Lucas ha impactado de diferentes maneras en todo el mundo, desde el contenido de sus películas, especiales, caricaturas y series hasta el universo que significa.

Como parte de los festejos de esta increíble historia, se ha confirmado que la primera película de Star Wars (que en orden cronológico viene siendo el Episodio IV: Una Nueva Esperanza), regresará a los cines de todo el mundo en unas cuantas semanas y México no podía ser la excepción.

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza (A New Hope) será proyectada en cines y tendrá NUEVOS formatos

Este 2027 estará marcado por el 50 aniversario de Star Wars a partir del mes de febrero, pues será el 18 de ese mes en el que la primera película de esta historia cumplirá medio siglo de existencia, por lo que esta regresará a los cines.

Se ha confirmado que esta película llegará en formato IMAX y en 70 mm, donde podremos ver la versión original antes de las ediciones digitales de los 90’s.

Por ahora no se ha dado a conocer cuándo estarán disponibles las entradas, ni en qué cines, por lo que habrá que estar al pendiente de los canales oficiales de la saga.

Si tú creciste con esta historia que nos presentó a Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, Ben Kenobi y compañía, es una oportunidad única, pues hoy a décadas de la expansión de esta historia que hoy en día es considerada como una de las más importantes en diversos ámbitos, como el cine, series, caricaturas animadas, cómics, libros e incluso mercancía.

Una galaxia muy, muy lejana regresa a la pantalla grande para celebrar sus 50 años.#StarWars: Una nueva esperanza (1977), reestrena en cines el 18 de febrero de 2027. #StarWars50



Ilustración de @Cakes_Comics pic.twitter.com/e38FOyTtUm — Star Wars (@StarWarsLA) November 12, 2026

La última saga de Star Wars ya tiene más de 10 años

Medir el tiempo con las sagas de Star Wars puede ser una idea un tanto aterradora, pues si bien, la trilogía original que se centra en Luke Skywalker (1977) cumple 50 años en 2027, la trilogía de Anakin cumplirá 28 años y la última que contó la historia de Rey, se estrenó en 2015, por lo que cumplió 11 años este diciembre…

Si bien, el paso del tiempo es inevitable, esta puede ser una prueba de cómo la vida se nos va entre sagas de películas sin darnos cuenta y quienes eran niños en los primeros años de los dosmiles viendo a Anakin y Obi Wan, hoy ya no son tan chicos.