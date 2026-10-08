Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récord en Crunchyroll y confirma el fenómeno mundial del anime

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito no solo conquistó las salas de cine a nivel mundial sino que ahora suma un nuevo récord y lo hace dentro de Crunchyroll al superar las 100 mil valoraciones de los usuarios, una cifra que la coloca por encima de otros animes disponibles en la plataforma. Asimismo, este logro resulta especialmente llamativo porque se trata de una película que llegó al streaming.

¿Por qué es importante el récord de Demon Slayer dentro de Crunchyroll?

Infinity Castle se convirtió en la primera película en la historia de Crunchyroll en alcanzar más de 100 mil valoraciones una calificación promedio cercana a 4.9 estrellas sobre 5 la cual la coloca por encima de títulos como Chainsaw Man La Película - Arco de Reze y Suzume, aunque la valoración ya llegó a las 100 mil estas podría ir aumentando.

Recordemos que el estreno de la primera parte de la saga Castillo Infinito llegó a la plataforma a finales de julio de este año por lo que llegar a esta calificación en poco más de 2 meses lo hace parte de este récord de calificación casi perfecta.

¿Por qué Demon Slayer es tan exitoso?

La franquicia sobre los pilares y demonios construyó durante años una enorme base de seguidores gracias al manga de Koyoharu Gotouge, una adaptación animada producida por ufotable al mostrar una historia que combina acción, drama, fantasía y vínculos familiares que durante varias temporadas conquistaron a diferentes audiencias.

El estreno de Castillo Infinito primera parte representa un momento clave dentro de la historia ya que se centra en la batalla final entre Tanjiro, los pilares y el cuerpo de exterminio contra contra Muzan Kibutsuji y sus demonios y tras el comienzo de esta parte final, la película consiguió resultados históricos en taquilla en abril de 2026 acumuló117.9 mil millones de yenes a nivel mundial y más de 98.5 millones de espectadores, según cifras difundidas por Crunchyroll a partir de datos de Toho y Aniplex.

En Japón superó los 40.2 mil millones de yenes y terminó su recorrido comercial como la segunda película más taquillera de la historia del país. Mientras que a nivel internacional alcanzó los 793 millones de dólares, de acuerdo con Box Office Mojo.