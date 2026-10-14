Dragon Ball Super: Beerus, el anime que trae de vuelta a Goku en Disney+ y HBO: horario y dónde ver el estreno en México

Tras el estreno de Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll el pasado 11 de octubre, hoy los fans de este famoso anime que no cuentan con la aplicación podrán disfrutar de este estreno que cuenta con una versión renovada del anime y que recupera el enfrentamiento entre el saiyajin y el poderoso Dios de la Destrucción a través de Disney+ y HBO.

Con mejoras en la animación, escenas rediseñadas y una historia reconstruida no te puedes perder este estreno, así que quédate aquí para que te enteres sobre dónde y a qué hora estará disponible.

¿A qué hora se estrena Dragon Ball Super: Beerus en Disney+ y HBO México?

Dragon Ball Super: Beerus se estrenará a través de la plataforma de Disney+, Dragon Ball Super: Beerus y HBO, mientras esta última plataforma de streaming indicó que su estreno será el 16 de octubre, mientras que en Disney+ aún esta en duda cuándo será el lanzamiento por lo que se recomienda seguir sus cuentas oficiales para conocer el día excato del lanzamiento.

Cabe destacar que para disfrutar de esta nueva versión será necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿De qué trata Dragon Ball Super: Beerus y qué novedades tendrá el anime?

Esta historia que ha llamado la atención de los seguidores del Sayayin será después de la batalla contra Majin Buu, donde aparentemente todo parecia estar en calma en el mundo de los mortales. Sin embargo, la paz está a punto de terminar con el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción, quien escucha hablar de un saiyajin que consiguió derrotar a Freezer.

Ante la duda de saber quién es ese poderoso ser, Beerus emprende la búsqueda de Goku y confrontar su nivel de poder, pero al darse su encuentro se desata una batalla que pone en riesgo a la Tierra y abre la puerta a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Dragon Ball, la aparición del Super Saiyajin Dios.

Aunque los seguidores ya conocen esta historia, en esta nueva versión se promete una experiencia novedosa ya que contará con mejoras visuales, escenas rediseñadas, ajustes en el sonido y una narrativa reconstruida para presentar los acontecimientos de una manera más directa y cercana al manga original.

La producción contempla 19 episodios, de acuerdo con la información publicada sobre esta edición, por lo que los espectadores podrán reencontrarse con una de las etapas más recordadas de Goku y sus amigos.