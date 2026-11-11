Estos son los 3 mejores capítulos de Peaky Blinders según IMDb

La llegada y consolidación de las plataformas de streaming transformaron radicalmente la industria audiovisual mundial. Tras eliminar las barreras geográficas y horarias, han permitido que los usuarios tengan el control absoluto sobre qué, cuándo y cómo ver su contenido preferido.

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Esta revolución no solo democratizó el acceso a series y películas internacionales de alta calidad, sino que además forzó a las productoras a elevar sus estándares narrativos y técnicos. En este nuevo ecosistema, Internet Movie Database (IMDb) se posiciona como la base de datos en línea de cine y televisión más relevante del mundo.

Los mejores capítulos de Peaky Blinders

IMDb es una plataforma que recopila fichas técnicas, sinopsis y repartos, además de funcionar como un termómetro colectivo donde millones de espectadores y críticos otorgan puntuaciones y valoraciones.

En este marco, y dentro del universo de producciones aclamadas que han sido evaluadas minuciosamente en IMDb, se destaca Peaky Blinders. Este drama británico se ha convertido en un fenómeno de culto global en las plataformas de streaming y es por eso que, a continuación, te presentamos los tres mejores capítulos de la serie según las puntuaciones de los usuarios en IMDb:

Segunda temporada, Episodio 6

(Calificación: 9.5/10)

Un desenlace de temporada vibrante e hipnotizante, donde un acorralado Tommy Shelby roza la tragedia al intentar ordenar el futuro de los Peaky Blinders en el hipódromo de Epsom. El capítulo sobresale por su tensión ininterrumpida, el esperado desenlace del pulso contra el inspector Campbell y un giro de guion inolvidable marcado por la figura de Winston Churchill.

Tercera temporada, Episodio 6

(Calificación: 9.5/10)

Una clausura de temporada dominada por la angustia y una sucesión constante de imprevistos. Mientras el despiadado padre Hughes mantiene cautivo al pequeño Charles, Tommy debe orquestar simultáneamente el asalto a los rusos y una compleja operación de rescate, dando forma a un cierre agridulce y atípico para los Shelby.

Cuarta temporada, Episodio 1 – “El lazo” / The Noose