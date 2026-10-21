Es OFICIAL: Confirman el reboot de Glee, tras 11 años de ausencia, ¿a qué plataforma de streaming llega y cuándo podría iniciar el proceso de casting?

Si eres fan de “Glee”, la popular serie de televisión estadounidense creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, lanzada en 2009, tenemos buenas noticias para ti ya que se ha confirmado que el reboot de la icónica serie llegará a Disney + y Hulu, esto luego de que ambas plataformas dieran luz verde al proyecto. Por ahora la información sobre este proyecto es escasa, si bien aún se desconoce la fecha exacta en la que se realice el proceso de casting, Murphy ha estado hablando con actores que fueron parte del cast original, por lo que es probable que algunos de ellos sean parte, aunque esto no está confirmado.

¿Qué ha dicho Ryan Murphy sobre el reboot de Glee?

En una entrevista con Entertainment Tonight, Ryan Murphy confirmó que ha escrito un nuevo guión para esta próxima versión para la pantalla chica. Uno de los creadores de la serie detalló que escribió el guión junto a dos de sus colaboradores; Brad Falchuk e Ian Brennan. “Es muy bonito, y aunque tenían muchas preguntas, todos se mostraron muy entusiasmados con la idea”, fue parte de la declaración de Ryan.

¿Quiénes del cast original y podrían regresar al reboot de Glee?

El reparto original de Glee estuvo conformado por los reconocidos actores y actrices Lea Michelle, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr., Chord Overstreet, Mark Salling, solo por mencionar algunos. Como te comentamos al principio, hay poca información sobre este nuevo proyecto, que sin duda tiene emocionados a todos los fans de la serie, y a pesar de que aún no está confirmado el cast de la versión original que regresa a la versión reciente, la actriz Lea Michelle, quién dió vida al personaje de Rachel Berry, recientemente declaró al medio E! News que le encantaría regresar al universo de Glee. "Me encanta 'Glee'. Siempre me encantará 'Glee'. Me encanta Ryan Murphy. Ocupa un lugar muy especial en mi corazón... Seguiré a Ryan adondequiera que vaya", fueron algunas de las palabras de la actriz aunque su participación aún no se confirma.

⁠¿Cuándo podría estrenarse el reboot de Glee?

Hasta el momento no hay fechas tentativas para el regreso de este reboot, por lo que tendremos que esperar para conocer el día exacto en el que los fans puedan visualizar los episodios, mismos de los que no se conocen detalles aunque la única información que hay de estos es que uno de los creadores de la serie, está detrás de la historia que se ha escrito para este reboot.

¿Qué canciones tienen alta probabilidad de tener su cover en el reboot de Glee?

A pesar de que no se ha confirmado qué canciones serán parte del reboot de “Glee”, la serie original está repleta qué temas sumamente exitosos, de los que los fans siguen siendo fan hasta la fecha ya que incluso en plataformas digitales las reproducciones al mes han sido de al menos 4,1 millones de personas. Algunos de los temas más icónicos de la serie original son "Don't Stop Believin'", "Teenage Dream", "River Deep, Mountain High" y "Smooth Criminal", entre otras. Hay que esperar un poco más para conocer qué canciones podrían aparecer en este reboot.

