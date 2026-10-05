Muere Reggie McFadden, actor y comediante de “In Living Color” y “Def Comedy Jam”, quién trabajó junto a Jim Carrey

La comedia y la televisión se encuentran de luto ante la devastadora pérdida del actor y comediante estadounidense, originario de Brooklyn, Reggie McFadden, mismo que saltó a la fama en Def Comedy Jam y trabajó durante una temporada en la famosa serie de los años 90, In Living Color. La muerte de la destacada celebridad de tan solo 57 años de edad ha generado consternación entre las personas que siguieron su carrera de cerca. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el actor murió en Tanzania, lugar en dónde residía desde hace al menos 18 años.

¿De qué murió Reggie McFadden?

La reconocida escritora y hermana de Reggie McFadden, Bernice L. McFadden dió a conocer la noticia sobre el fallecimiento del actor, sin embargo no dió información sobre la causa que habría generado la muerte de la destacada celebridad. La muerte del actor deja un profundo dolor en la industria ya que el actor debutó en diversos porgramas, series de televisión y películas; entre otros proyectos en donde sacó más de una sonrisa al público y dejó marcada su versátilidad actoral al interpretar diversos personajes.

¿Quién era Reggie McFadden?

Reggie McFadden fue un famoso actor y comediante, quién tomó la desición de dicarse al humor como una manera de salir del barrio marginado en el que vivía. En 1991 se integró al prigrama "Def Comedy Jam", de HBO, sin embargo luego de mudarse a Los Ángeles consigió sumarse a otros proyectos como Martin, Hangin' With Mr. Cooper, Moesha y Coach , entre otros. A pesar de esto, uno de los proyectos en los que debutó y obtuvo amplio reconocimiento fue en "In Living Color", programa creado por Keenen Ivory Wayans en 1990 y emitido hasta 1994, en donde fue parte de 23 episodios y compartió créditos junto a otras figuras públicas como Jim Carrey, Jamie Foxx y Jenifer Lopez.

En 2001 el actor se unió a Curb Enthusiasm, donde dió vida a un agente de policía. Además de esto también incursionó en la pantalla grande en cintas como Jacob's Ladder de 1990 y Little Nicky de 2000. Hasta el momento se desconoce en dónde se llevará a cabo el funeral o detalles de su último adiós por parte de sus seres queridos.

