Este jueves 19 de noviembre tuvimos grandes noticias para los fans de la serie INVINCIBLE pues se ha revelado el primer adelanto de la quinta temporada y sí, los problemas no dejan de seguir a Mark, quien el parecer es cada vez más consciente de la responsabilidad que implica ser el superhéroe más poderoso del mundo…

La plataforma streaming de Prime Video confirmó que que esta nueva temporada estará disponible el próximo miércoles 17 de febrero de 2027, por lo que prácticamente estamos a pocas semanas de poder seguir de cerca una de las historias de superhéroes que más han conectado con el público gracias a todos los problemas y contradicciones que plantean en esta.

¿Qué nos espera para la quinta temporada de INVINCIBLE?

De acuerdo con este primer adelanto, se espera que esta nueva temporada continúe con la adaptación de arcos como el de Dinosaurus quien será el antagonista principal.

Mark en verdad que podría pasarla muy mal, pues incluso se habla de que perdería sus poderes gracias que Allen libera un virus el cuál podría afectarlo de gran manera...

Además se espera el regreso de Robot y Monster Girl de la Dimensión Flaxan, por lo que tras haber experimentado distinto el tiempo, podrían ver la vida de manera distinta.

Welcome back to Burger Mart! Please enjoy this update on Season 5 of Invincible. pic.twitter.com/yRFVjr95q5 — Prime Video (@PrimeVideo) November 19, 2026

¿Cuántas temporadas tendrá INVINCIBLE?

Si bien, no hay novedad de que Amazon renueve la serie como en años anteriores, se espera que esta tenga al menos 7 o 9 temporadas con la misma duración, como 8 capítulos por entrega, por lo que podría decirse que estamos pasando la mitad de la historia de Mark en donde los arcos poco a poco comienzan a cerrarse, mientras nuevos toman forma.

Su creador Robert Kirkman espera que esta serie logre adaptar de manera satisfactoria el comic, por lo que pronto podríamos tener novedades sobre alguna renovación de la serie para cerrar con la historia.