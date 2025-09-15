¡Cerró el mercado de fichajes en México! Estos son los 10 jugadores más valiosos del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El pasado viernes 12 de septiembre del 2025, cerró el mercado de fichaje del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX por lo que ningún equipo puede reforzarse con algún futbolista de otro club. Llegaron varios jugadores de Europa y se quedaron figuras claves del futbol mexicano, por lo que hubo varios cambios en el top 10 de los futbolistas más caros de la Liga BBVA MX.

Los 10 futbolistas más caros del Apertura 2025

En el décimo lugar de los jugadores más caros del fútbol mexicano aparece Mateusz Bogusz de bon un valor de 7.5 millones de euros. En noveno y octavo, se encuentran Marcel Ruíz y Paulinho del Toluca con el mismo valor de 7.5 millones de euros.

Del séptimo al quinto lugar se encuentran Álex Zendejas y Luis Malagón del América y Erik Lira del Cruz Azul con un valor de 8 millones de euros.

En el cuarto lugar se ubica Alvaro Fidalgo del América con un valor de 9 millones de euros. En el tercero y segundo lugar aparecen Alexis Vega del Toluca y Ángel Correa de Tigres con un valor de 10 millones de euros. Por último, en primer lugar aparece el nuevo refuerzo Allan Saint-Maximin del América con un valor de 13 millones de euros.

En el top 10 de los jugadores más caros se encuentran cinco futbolistas mexicanos que llevan varias temporadas demostrando su gran nivel y siendo claves en sus equipos.