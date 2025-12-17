OFICIAL: Un campeón de Argentina y la MLS llega a Guadalajara para el Clausura 2026

El club Atlas hace oficial el fichaje del defensa central argentino Rodrigo Adrián Schlegel para reforzarse rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, una transferencia definitiva que busca fortalecer la zaga rojinegra.

Schlegel nació el 3 de abril de 1997 en Remedios de Escalada, Argentina, El jugador llega con un recorrido sólido en el futbol argentino y estadounidense. Su fichaje representa una apuesta estratégica de los Rojinegros por sumar experiencia internacional y liderazgo defensivo en un plantel que aspira a recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

El defensa inició su carrera profesional en Racing Club de Avellaneda, donde debutó en la Primera División en 2017. Durante su etapa en “La Academia” coincidió con el actual técnico de Atlas, Diego Cocca, con quien conquistó la Superliga Argentina 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019. Esa conexión previa con el estratega argentino podría ser clave para su rápida adaptación al esquema del conjunto tapatío.

¿De qué equipo viene Rodrigo Schlegel?

Schlegel emigró a la Major League Soccer (MLS) con el Orlando City, consolidándose como un defensor confiable y de carácter. En Estados Unidos levantó la Open Cup 2022, sumando un título más a su palmarés y demostrando su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

El fichaje de Schlegel, de 28 años, refleja la intención del Atlas de reforzar su estructura defensiva y de apostar por jugadores con trayectoria internacional que puedan marcar diferencia en la Liga BBVA MX.

