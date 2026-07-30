Conoce a los 2 futbolistas de Rayados que estarían cerca de salir del equipo

La actividad del segundo semestre de 2026 entra en su etapa más álgida en el contexto mexicano, pero los movimientos siguen y seguirán hasta septiembre. En ese sentido, el cuadro regiomontano sigue en el armado de su plantel y se habla de dos posibles bajas, que incluso abrirían una plaza de extranjero. Así luce el presente de los Rayados de Matías Almeyda.

¿Qué futbolistas dejarían a los Rayados de Monterrey?

En esta especial temporada del año la información corre a raudales por culpa del mercado de fichajes. En ese sentido, Monterrey ya se fortaleció con algunos movimientos, sin embargo ahora también la conformación del plantel depende de algunos movimientos que deben dejar espacio en el primer equipo, por eso se indica que Roberto de la Rosa y Jorge Rodriguez interesan en clubes fuera y dentro de la Liga BBVA MX.

Según la información que se indica desde distintos frentes de comunicación, Roberto de la Rosa podría ser comprado por León, quien le buscaría para ser la solución en su frente de ataque. El delantero no tiene como prioridad salir del equipo, pero un buen acuerdo lo tendría fuera de Nuevo León.

Mientras que el caso de Jorge Rodríguez habla de un interés desde Argentina. Estudiantes de La Plata le querría para fortalecer su plantilla en lo que viene en el resto del año en Sudamérica. Lamentablemente para los planes argentinos, todo estaría truncado pues quieren pedirlo como préstamo y el mediocampista es parte fundamental en el esquema de Matías Almeyda.

¿Cómo va el mercado de fichajes para los Rayados de Monterrey?

Ya con el nuevo equipo deportivo y negocios dentro de la institución, los fichajes de nueva cuenta llegaron. En ese sentido, el inicio de campaña se sintió bastante inseguro, pues aunque derrotaron a Santos… de inmediato cayeron de última hora ante Necaxa. En ese sentido, así va el mercado de fichajes de Rayados para el presente Apertura 2026.

Altas

Orbelín Pineda, Diego Rossi y Hugo Cuypers.

Bajas

Santiago Mele, Anthony Martial y Sergio Canales.