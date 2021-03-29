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20 CRACKS mundiales que dan la edad para los Juegos Olímpicos en Tokio | FOTOS

Mbappé, Lautaro Martínez, Havertz, Ansu Fati, Diego Lainez y Vinicius Jr.,algunos de los cracks que dan la edad para estar en Tokyo 2020.

2 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 mbappe.jpg
10 Fichajes mas caros del Real Madrid Vinicius.jpg
11 Jovenes promesas del Barcelona para olvidar a Messi.jpg
Revelan fotos íntimas Gabriel Jesus
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3 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 havertz.jpg
7 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 mikel oyarzabal.jpg
11 Fichajes mas caros del Real Madrid Rodrygo.jpg
6 Sergio Reguilon.jpg
1 mejores defensas del mundo actualidad kounde.jpg
4 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 pedri.jpg
2 futbolistas mexicanos no convocados a seleccion preolimpica.jpg
5 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 ferran torres.jpg
6 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 arthur.jpg
Copia de 1 mejores futbolistas franceses.jpg
5 Takefusa Kubo.jpg
8 jugadores edad juegos olimpicos tokio 2020 dani olmo.jpg
Mbappe Real Madrid
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