La primera decisión de Rafa Márquez con Tala Rangel tras los errores ante Estados Unidos

Luego de la dura derrota de México contra Estados Unidos, Rafa Márquez ya habría tomado una postura con respecto a Tala Rangel y los errores que cometió en el 3-0. Aunque el guardameta de Chivas quedó señalado por sus intervenciones en los goles estadounidenses, hay confianza en él.

Así como Rafa Márquez habló de lo ocurrido, también dejó claro que no pretende castigar al portero por una mala actuación. El entrenador respaldó a Rangel y ahora analiza si mantiene su plan original para el partido contra Chile o modifica la rotación que tenía contemplada para este tramo final de la Fecha FIFA.

Tala está a 2 porterías en cero de superar el récord de Memo Ochoa.|Selección Nacional de México

¿Juega Tala Rangel en México contra Chile?

Por ahora, Tala Rangel todavía no tiene confirmada la titularidad frente a Chile. El plan original contemplaba darle la oportunidad a Álex Padilla, quien podría sumar sus primeros minutos con la Selección Mexicana mayor después de haber formado parte de convocatorias anteriores sin ingresar.

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Sin embargo, tras el partido ante Estados Unidos, Rafa Márquez contempla darle nuevamente minutos a Rangel para respaldarlo y ayudarlo a recuperar confianza. El entrenador fue claro al señalar que mantiene confianza en el de Chivas. “Con 'Tala' hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar”, explicó Márquez.

Tala Rangel y su técnica para manifestar

Así cambiaría su plan inicial Rafa Márquez

La posibilidad de mantener a Tala Rangel ante Chile representaría un cambio respecto al plan que se manejaba inicialmente. Álex Padilla apuntaba a ser titular para comenzar a evaluar otra alternativa en la portería, especialmente dentro del proceso de renovación que encabeza Márquez.

No obstante, el director técnico podría priorizar la confianza en Rangel después de sus errores ante Estados Unidos. La decisión todavía no está confirmada, por lo que Padilla también mantiene posibilidades de recibir sus primeros minutos con la Selección Mexicana.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

Próximo partido de México vs. Chile

La Selección Mexicana cerrará su actividad de la Fecha FIFA contra Chile este martes 6 de octubre de 2026. El encuentro se disputará en el Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, a las 20:30 horas del Centro de México.

El partido también tendrá un significado especial por el homenaje a Guillermo Ochoa, histórico guardameta mexicano que será reconocido después de su trayectoria con la Selección Nacional. ¿Quién ocupará la portería este día?

