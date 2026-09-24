Harry Kane, futbolista inglés: “Fuimos en contra de nuestras creencias en el Mundial”

Harry Kane todavía no encuentra la forma de dejar atrás el Mundial 2026. Inglaterra terminó tercera, su mejor posición en un Mundial fuera de casa, pero el delantero cree que pudo haber llegado más lejos. Como sucedió con Thomas Tuchel, dos meses después, volvió a hablar de la eliminación ante Argentina.

El futbolista del Bayern Múnich anotó seis goles durante el torneo. También marcó en el 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. Pero su balance va más allá de los goles y la medalla de bronce. Para él, la eliminación ante Argentina fue la más dolorosa de su carrera y explicó los motivos.

¿Qué quiso decir Harry Kane sobre las creencias de Inglaterra?

En una entrevista con The Telegraph, Kane sostuvo que su selección se alejó de la identidad que había construido. Inglaterra solía jugar con intensidad y presionar, pero le costó sostener ese estilo ante las selecciones más fuertes.

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Su reflexión apuntó especialmente a la derrota 2-1 contra Argentina. Para el delantero, perder de una manera distinta a la que el equipo se había propuesto hizo más duro el golpe. “Este me dolió más que ningún otro. Probablemente diría que incluso más que cuando fallé un penalti en Qatar por la forma en que sucedió”, expresó.

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Kane no atribuyó lo ocurrido a un solo individuo. Planteó que jugadores y cuerpo técnico deben revisar sus decisiones y cómo responden cuando un partido cambia. “No éramos el equipo que queríamos ser ni el que dijimos que seríamos. A veces, uno va en contra de sus convicciones y se siente diez veces peor que perder el rumbo cuando lo aceptas, lo asumes y sigues adelante”, añadió.

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¿Qué pasó entre Inglaterra y Argentina en la semifinal del Mundial 2026?

Anthony Gordon puso en ventaja a Inglaterra en el segundo tiempo tras un centro de Morgan Rogers. A partir de ese momento, Argentina comenzó a llegar con frecuencia al área rival. Jordan Pickford evitó el empate en varias ocasiones y Alexis Mac Allister estrelló un remate en el poste.

Enzo Fernández igualó el marcador a cinco minutos del final. Ya en el tiempo añadido, Lautaro Martínez convirtió de cabeza el 2-1 definitivo tras un centro de Lionel Messi. Inglaterra quedó eliminada en los últimos minutos.

La autocrítica de Kane no comenzó ahora. Apenas terminó el encuentro, admitió que, después del 1-0, su equipo pareció concentrarse en conservar la ventaja. También aclaró que la indicación inicial había sido buscar otro gol remarcando que Thomas Tuchel no fue el único responsable de la eliminación.

Crédito: Mexsport

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra después de las declaraciones de Kane?

La primera oportunidad para responder en la cancha llegará el sábado 26 de septiembre. Inglaterra recibirá a España, campeona del mundo, en Wembley por el inicio de la Nations League 2026-27.

Kane quiere que su selección aprenda a sostener su estilo ante rivales de ese nivel. Frente a España comenzará a verse si puede trasladar la reflexión al campo.