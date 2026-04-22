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Fútbol

OFICIAL: A 50 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estas son todas las selecciones que jugarán en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta cerca de iniciar, estamos a tan solo 50 días de que arranque todo y estas son todas las selecciones que jugarán en México

Trofeo Copa Mundial de la FIFA
Trofeo Copa Mundial de la FIFA|Reuters

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 22 de abril del 2026, estamos a 50 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tendrá de sede tres países, México, Canadá y Estados Unidos.

Las Selecciones que van a jugar en México

En México tendremos un total de 13 partidos. Por lo que, confrimados van a jugar hasta el momento un total de 12 selecciones diferentes las cuales son:

  1. Sudáfrica
  2. República de Corea
  3. República Checa
  4. Uzbekistán
  5. Colombia
  6. Uruguay
  7. España
  8. República Democrática del Congo
  9. Suecia
  10. Túnez
  11. Japón
  12. México

Fecha y horario de los partidos que de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputan en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá tres ciudades sedes en México, las cuales son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las fechas y horarios en que se disputan los partidos en méxico son:

  • México vs Sudáfrica a las 13:00 hora local del 11 de junio de 2026 — partido inaugural.
  • República de Corea v República Checa a las 20 horas, 11 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara.
  • Suecia vs Túnez 14 de junio del 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey.
  • Uzbekistán vs Colombia 17 de junio del 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México.
  • México vs República de Corea 18 de junio del 2026 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara.
  • Túnez vs Japón 20 de junio del 2026 a las 22 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey.
  • Colombia v RD Congo 23 de junio del 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara.
  • República Checa vs México 24 de junio del 2026 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México.
  • Sudáfrica vs República de Corea 24 de junio del 2026 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey.
  • Uruguay vs España 26 de junio del 2026 a las 18 horas tiempo del centro de méxico en el Estadio Guadalajara.

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