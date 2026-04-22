OFICIAL: A 50 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estas son todas las selecciones que jugarán en México
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta cerca de iniciar, estamos a tan solo 50 días de que arranque todo y estas son todas las selecciones que jugarán en México
Este miércoles 22 de abril del 2026, estamos a 50 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tendrá de sede tres países, México, Canadá y Estados Unidos.
A 50 días de vivir algo muy especial...
Cada vez falta menos para ver a la Selección Mexicana en acción en el Estadio Azteca 🤩 pic.twitter.com/d08GeAiFEA
— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 22, 2026
Las Selecciones que van a jugar en México
En México tendremos un total de 13 partidos. Por lo que, confrimados van a jugar hasta el momento un total de 12 selecciones diferentes las cuales son:
- Sudáfrica
- República de Corea
- República Checa
- Uzbekistán
- Colombia
- Uruguay
- España
- República Democrática del Congo
- Suecia
- Túnez
- Japón
- México
Fecha y horario de los partidos que de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputan en México
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá tres ciudades sedes en México, las cuales son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Las fechas y horarios en que se disputan los partidos en méxico son:
- México vs Sudáfrica a las 13:00 hora local del 11 de junio de 2026 — partido inaugural.
- República de Corea v República Checa a las 20 horas, 11 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara.
- Suecia vs Túnez 14 de junio del 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey.
- Uzbekistán vs Colombia 17 de junio del 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México.
- México vs República de Corea 18 de junio del 2026 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara.
- Túnez vs Japón 20 de junio del 2026 a las 22 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey.
- Colombia v RD Congo 23 de junio del 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara.
- República Checa vs México 24 de junio del 2026 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México.
- Sudáfrica vs República de Corea 24 de junio del 2026 a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey.
- Uruguay vs España 26 de junio del 2026 a las 18 horas tiempo del centro de méxico en el Estadio Guadalajara.