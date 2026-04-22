OFICIAL: A 50 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estas son todas las selecciones que jugarán en México

Este miércoles 22 de abril del 2026, estamos a 50 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tendrá de sede tres países, México, Canadá y Estados Unidos.

A 50 días de vivir algo muy especial... Cada vez falta menos para ver a la Selección Mexicana en acción en el Estadio Azteca 🤩 pic.twitter.com/d08GeAiFEA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 22, 2026

Las Selecciones que van a jugar en México

En México tendremos un total de 13 partidos. Por lo que, confrimados van a jugar hasta el momento un total de 12 selecciones diferentes las cuales son:



Sudáfrica República de Corea República Checa Uzbekistán Colombia Uruguay España República Democrática del Congo Suecia Túnez Japón México

Fecha y horario de los partidos que de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputan en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá tres ciudades sedes en México, las cuales son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las fechas y horarios en que se disputan los partidos en méxico son:

