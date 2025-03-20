deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026

Mundial México 2026: Fechas, selecciones clasificadas, sedes, información de hoy, última hora y más

Lo más visto del Mundial México 2026

Así quedó México la última vez que enfrentó a cada uno de los rivales que podría cruzarse en el partido inaugural del Mundial 2026
Qué es el FIFA PASS que se usará en el Mundial 2026: las 4 claves para entenderlo
Simulador del sorteo del Mundial de 2026: ¿Cuál serían los rivales de México, según la IA?
¿Casi terminado o no? Falta muy poco para el Mundial y así va el avance del Estadio Azteca a finales de noviembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡ÚLTIMA HORA! La onceava Selección en conseguir su boleto al Mundial de 2026
¿Qué sucede si Colombia pierde o empata contra Argentina en las Eliminatorias?
¡Quedan pocos lugares! Javier Aguirre revela que ya tiene 10 jugadores definidos para la convocatoria del Mundial 2026
¡OFICIAL! El calendario COMPLETO del Mundial 2026
Así funcionará el Mundial de 2026 con 48 Selecciones
'Piojo' Herrera pone a Costa Rica al mismo nivel de México y Estados Unidos
Javier Aguirre aseguró que ya tendría a 10 jugadores seguros el Mundial 2026
OFICIAL: Los jugadores del América que no irán al Mundial del 2026

SELECCIÓN MEXICANA

CONFIRMADO: Las 11 estrellas que podría enfrentar México en la inauguración del Mundial 2026
ÚLTIMA HORA: El país que lidera la venta de boletos para el Mundial 2026
El valor de mercado de las selecciones que podría enfrentar México en el debut del Mundial 2026
El valor de mercado de las selecciones que podría enfrentar México en el debut del Mundial 2026
Estos son TODOS los juegos que tendrá la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

LAS SEDES DEL MUNDIAL

Estas serán las 4 sedes de México durante el Mundial 2026
Estadio de México ya se prepara con innovaciones para el Mundial de 2026
El Estadio BBVA es el mejor de México, según la IA
¡UNA MILLONADA! David Medrano revela el precio de los palcos y hospitality para el Mundial de 2026 en México
Confirman las 3 sedes de México para el Mundial del 2026

LO MEJOR DEL MUNDIAL 2026

Las fechas más importantes del Mundial 2026
¡OFICIAL! El calendario COMPLETO del Mundial 2026
Las estrellas mundiales que jugarían su último Mundial en 2026
¿Se vienen los mariachis? Figuras mundiales que podrían jugar su último Mundial en 2026
¡ÚLTIMA HORA! La onceava Selección en conseguir su boleto al Mundial de 2026
