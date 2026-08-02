México vs Jamaica Femenil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 2 de agosto, partido de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; marcador online

La actividad del futbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe vive momentos definitivos y todas las miradas están puestas en el desarrollo del torneo. La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se alista para disputar un compromiso trascendental en la fase de grupos frente a su similar de Jamaica, un duelo donde el funcionamiento colectivo y la estrategia táctica jugarán un papel fundamental para las aspiraciones del combinado nacional.

Un duelo clave en el Estadio Moca

El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Moca, recinto que albergará las emociones de este cierre de grupo.

La Selección Mexicana inició su camino con un empate sin goles ante Puerto Rico y posteriormente consiguió una victoria vital por 1-0 frente a Colombia con anotación de Paola García, resultados que las metieron de lleno en la pelea por la clasificación. Por su parte, el combinado de Jamaica ha encarado un torneo complejo en el sector, buscando sumar sus primeras unidades y cerrar de esta manera su participación en el torneo.

México llega con la necesidad de sumar tres puntos para lograr clasificar a la siguiente fase del torneo y así continuar en la búsqueda del objetivo principal, sumar una nueva medalla.