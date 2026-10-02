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Fútbol

¡CONFIRMADO! La Selección Mexicana disputará partido en Querétaro

La Selección Mexicana informó sobre el partido confirmado a través de sus redes sociales

Selección Mexicana Femenil jugará en Aguascalientes la Fecha FIFA de octubre
Selección Mexicana Femenil jugará en Aguascalientes la Fecha FIFA de octubre

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección Mexicana Femenil ya tiene sede para su próximo partido ante su similar de Jamaica como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W en donde buscará su boleto para la próxima Copa Mundial de la FIFA Femenil Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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México se enfrentará a Jamaica en Querétaro

La Selección Mexicana Femenil disputará un par de encuentros ante Jamaica en este mes de octubre y el segundo duelo confirmado será en el Estadio de la Corregidora de Querétaro en donde se medirán a las caribeñas el próximo 13 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Previamente, las mexicanas se estarán enfrentando a Jamaica el 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes en donde buscarán comenzar con su preparación para los trascendentales compromisos que se avecinan.

Los boletos para ambos encuentros ya están a la venta y los podrás adquirir a través de los canales oficiales de la Selección Mexicana Femenil desde los 200 pesos.

La Selección Mexicana Femenil buscará la victoria en los dos partidos para llegar con confianza a sus compromisos del Campeonato Concacaf W en donde tendrá que jugarse la vida para conseguir el par de boletos que estarán en juego para los dos torneos más importantes que están por venir.

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