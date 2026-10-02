¡CONFIRMADO! La Selección Mexicana disputará partido en Querétaro

La Selección Mexicana Femenil ya tiene sede para su próximo partido ante su similar de Jamaica como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W en donde buscará su boleto para la próxima Copa Mundial de la FIFA Femenil Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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México se enfrentará a Jamaica en Querétaro

La Selección Mexicana Femenil disputará un par de encuentros ante Jamaica en este mes de octubre y el segundo duelo confirmado será en el Estadio de la Corregidora de Querétaro en donde se medirán a las caribeñas el próximo 13 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Previamente, las mexicanas se estarán enfrentando a Jamaica el 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes en donde buscarán comenzar con su preparación para los trascendentales compromisos que se avecinan.

Los boletos para ambos encuentros ya están a la venta y los podrás adquirir a través de los canales oficiales de la Selección Mexicana Femenil desde los 200 pesos.

La Selección Mexicana Femenil buscará la victoria en los dos partidos para llegar con confianza a sus compromisos del Campeonato Concacaf W en donde tendrá que jugarse la vida para conseguir el par de boletos que estarán en juego para los dos torneos más importantes que están por venir.

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