Afición del Napoli revienta el Chucky Lozano tras la Champions League

El Milan se ha convertido en el verdugo del Napoli en los últimos partidos. Primero los golearon 0-4 en el Estadio Diego Armando Maradona en la Serie A, para propinarles apenas su tercera derrota en el torneo; ahora, en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, los derrotaron por la mínima y se le fueron con todo al Chucky Lozano.

Gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el México vs Jamaica en el Estadio Azteca

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Aficionados del Napoli explotan en contra del Chucky Lozano

El futbolista mexicano saltó como titular en el duelo del torneo continental, pero poco pudo hacer para evitar el descalabro de su escuadra, incluso, los aficionados del conjunto napolitano no terminaron nada contentos con él.

"El enemigo está en casa, no corre, no dribla ni nada" dijeron los fanáticos del equipo del exjugador del Pachuca que estuvo en el terreno de juego durante 69 minutos.

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Las acusaciones hacía el seleccionado nacional seguramente fueron por el calor del encuentro, pues en la ida de los Octavos de Final ante el Eintracht Frankfurt fue nombrado el jugador del partido, y ha sido uno de los futbolistas más alabados en los últimos torneos por parte de dichos seguidores.

La vuelta contra el Milan será el próximo martes 18 de abril, en punto de la 1:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Diego Armando Maradona, para intentar conseguir una hazaña y meterse a las semifinales de la Champions League.

El Chucky Lozano podría ser el primer mexicano campeón en la Serie A

Ahora tendrán que remar contra corriente en la Champions League, pero en la Serie A están a tres triunfos y un empate de conseguir su primer escudetto en poco más de 30 años. Para el duelo contra el Udinese, del próximo 3 de mayo, el Napoli y el Chucky Lozano podrían ya ser campeones; y así el mexicano se convertiría en el primer jugador nacido en nuestro país en conquistar el futbol italiano.