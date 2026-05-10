ÚLTIMA HORA: Aficionados de Tigres aseguran que les NEGARON acceso al Estadio Akron aún con boleto en mano

Este sábado 9 de mayo del 2026, aficionados de Tigres aseguraron a través de las redes sociales y en entrevistas con diferentes medios que las autoridades alrededor del Estadio Akron no les permitieron acceder al inmueble a pesar de tener boleto en mano para poder entrar a ver el partido ante Chivas, juego de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Aficionados explican que no los dejaron entrar a ver el Chivas vs Tigres

Un aficionado de Tigres explicó en entrevista que a pesar de ir con su familia para ver el juego de vuelta, al llegar al Estadio la policía le mencionó que ya no podía pasar al Estadio y regresaron a todos los aficionados que iban en camiones.

"Vamos llegando con mi familia, venimos a ver la vuelta de los Cuartos de Final. Desconozco por qué regresaron a la gente de Tigres, voy llegando. La policía me dijo, ya no puedes pasar, me sacaron y los subieron a los camiones y los llevaron de regreso para Monterrey".

𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐆𝐔𝐀𝐃𝐀𝐋𝐀𝐉𝐀𝐑𝐀: "LOS SUBIERON Y LOS REGRESARON" Un aficionado de #Tigres relató como elementos de la policía evitaron el acceso de aficionados regiomontanos al Estadio Akron. 👉 Señaló que los subieron en el camión en el que venían y los escoltaron fuera… pic.twitter.com/E7FrtOcYDj — ONCE Diario (@oncediariomx) May 9, 2026

En las redes sociales, diferentes aficionados subieron videos explicando que no los dejaron entrar a pesar de tener boleto. Pero no les dieron explicaciones de los motivos por los que no iban a poder acceder al inmueble.

Nos regresaron ya en la puerta del estadio Akron, varia banda de tigres, nos se porque no dieron la oportunidad de entrar ya con boleto en mano, allá en San Nicolás si se les dio oportunidad de hacer hasta caravana y ubicarlo en un zona a todos los visitantes y acá simplemente no pic.twitter.com/eWzGlnzrvF — Krilinpunk 😎 (@alvaro_aer) May 9, 2026

Por el momento, ninguno de los dos equipos ha comunicado algo al respecto sobre el trato a la afición de Tigres. De igual forma, el Estadio Akron no ha publicado algún comunicado para poder aclarar la situación.