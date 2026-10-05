Agustín Palavecino brilla en Cruz Azul: ¿cuál es su salario por semana?

Mientras se habla cada vez más de la incertidumbre por el futuro de Carlos Rotondi en Cruz Azul, otro futbolista de La Máquina atraviesa un momento diferente. Se trata de Agustín Palavecino, quien goza de un buen salario y aprovechó el parón de Fecha FIFA para destacar en el amistoso frente a LA Galaxy.

Así como la figura de Cruz Azul puede causar baja contra Pumas UNAM, Palavecino llega con buenas sensaciones después de marcar uno de los goles del triunfo ante el conjunto estadounidense. Su rendimiento también lleva a preguntarse cuánto gana semanalmente el mediocampista argentino y qué lugar ocupa dentro de la plantilla.

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El salario de Agustín Palavecino y qué lugar ocupa en Cruz Azul

De acuerdo con datos de Capology, Agustín Palavecino es el séptimo jugador mejor pagado de Cruz Azul. Por delante aparecen Erik Lira, Charly Rodríguez y José Paradela en el podio, entre otros futbolistas.

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Los clubes de la Liga BBVA MX no suelen hacer oficiales los salarios de sus jugadores. Sin embargo, Salary Sport señala que el mediocampista argentino de 28 años tiene un salario semanal estimado de 27,930 dólares, mientras que su ingreso anual sería de aproximadamente 1.5 millones de dólares.

Gol Palavecino Cruz Azul vs. La Galaxy https://t.co/pDudQTqzi1 — Sebastián Buenaventura (@SebasBuenavent) October 5, 2026

Otros reportes indican que, al incluir primas, la cantidad podría alcanzar hasta 2.4 millones de dólares por temporada. Estas cifras corresponden a estimaciones de sitios especializados y no a información salarial oficial publicada por Cruz Azul.

El buen nivel de Agustín Palavecino en Cruz Azul

Palavecino aprovechó la gira internacional de Cruz Azul durante el receso por la Fecha FIFA para mostrar su capacidad desde media distancia. Ante LA Galaxy, el argentino apareció al minuto 27 para marcar el segundo tanto de La Máquina.

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El mediocampista recibió el balón fuera del área y sacó un potente derechazo raso que terminó dentro de la portería. El remate tuvo además cierta complicidad del portero del conjunto angelino, que no consiguió desviar la trayectoria.

Antes de ese gol, Luka Romero había abierto el marcador al minuto 8 tras recibir una asistencia de José Paradela. El amistoso sirvió como preparación para Cruz Azul antes de regresar al Apertura 2026. El próximo partido será ante Pumas UNAM y Joel Huiqui necesitará a Palavecino con su gran nivel.

