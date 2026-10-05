Es la figura de Cruz Azul y puede causar baja contra Pumas UNAM

Cruz Azul recibió una mala noticia en la previa del duelo contra Pumas UNAM. José Paradela podría causar baja en el próximo partido debido a que no pudo completar los 90 minutos en el reciente triunfo de La Máquina por 2-1 sobre LA Galaxy en su gira por los Estados Unidos.

El mediocampista argentino encendió las alarmas luego de que en el minuto 48, justo al poco tiempo de haber iniciado el segundo tiempo, se tendió en el suelo tras haber sufrido un fuerte impacto en la rodilla. La asistencia médica ingresó de inmediato para asistirlo, pero Paradela no pudo continuar en el partido.

El exNecaxa logró ponerse de pie, pero debió abandonar el terreno de juego asistido por el cuerpo médico y sus compañeros. En la transmisión se pudo observar que Paradela mostraba signos de dolor mientras caminaba y debió colocarse hielo en la zona afectada. En su lugar ingresó Andrés Montaño.

¿Paradela será baja ante Pumas?

Hasta el momento no hay información oficial sobre si José Paradela será baja para el partido ante Pumas. El club no ha realizado ningún parte médico y el cuerpo técnico no ha dado noticias sobre la situación física del mediocampista. El mismo será evaluado a lo largo de la semana para determinar qué tan grave fue el golpe que recibió.

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Lo cierto es que el argentino tendrá tiempo para recuperarse, siempre y cuando no haya padecido una lesión de mayor gravedad. Cruz Azul enfrentará a Pumas por la Jornada 11 del Apertura 2026 el próximo domingo 11 de octubre, compromiso que está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo central de México, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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José Paradela, el jugador más determinante de Cruz Azul

La preocupación por José Paradela se explica por su peso en el ataque de La Máquina. Al corte del 23 de septiembre, el argentino acumulaba seis goles y seis asistencias en el semestre, contando Liga BBVA MX, Leagues Cup y Campeón de Campeones. Sus 12 participaciones de gol lo colocaban por encima de Brian Rodríguez, Lucas Ocampos y Salomón Rondón, quienes registraban 10 cada uno, según Goles y Cifras.

Dentro del Apertura 2026, el exNecaxa marcó ante Santos Laguna y América. Su anotación contra los Guerreros le dio el triunfo a Cruz Azul, mientras que frente a las Águilas también aportó dos asistencias en la victoria por 4-3. Un rendimiento que refleja su importancia tanto para definir como para generar oportunidades.

Por esta razón, una posible ausencia ante Pumas obligaría al cuerpo técnico a buscar cómo reemplazar su aporte ofensivo. La Máquina podría perder a una de sus principales opciones para conectar el mediocampo con el ataque en un partido clave del torneo.