Crece la incertidumbre por el futuro de Carlos Rotondi en Cruz Azul

Carlos Rotondi comienza a generar preocupación dentro de Cruz Azul. El futbolista argentino no formó parte de la convocatoria de Joel Huiqui para afrontar el Clásico Joven contra el América de caracter amistoso y se quedó instalado en la Ciudad de México para continuar con su recuperación.

Su última participación con el cuadro cementero fue el pasado 16 de septiembre ante Inter Miami por la Campeones Cup. Rotondi disputó 45 minutos en la derrota de Cruz Azul por 2-0 en Estados Unidos y, desde entonces, no volvió a pisar un terreno de juego. La incertidumbre comienza a crecer, sobre todo porque no hay fecha de regreso.

Lo que se sabe sobre la lesión de Carlos Rotondi

A estas alturas, los plazos de rehabilitación del carrilero argentino son desconocidos. Medios partidarios afirman que no existe una fecha exacta para el regreso de Rotondi al campo de juego y es más que seguro que no volverá durante esta fecha FIFA. Esta situación comienza a preocupar en La Noria, ya que ha sido un futbolista importante en el último tiempo.

Hasta el momento, es una incógnita su participación en el próximo duelo de Cruz Azul frente a Pumas, partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Rotondi ya había superado su lesión, pero ante Inter Miami volvió a recaer y se teme que la misma se haya agravado. Con el correr de las semanas podría haber novedades acerca de su estado físico.

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¿Qué lesión tiene Carlos Rotondi?

Carlos Rotondi presenta problemas de fascitis plantar, una afección que compromete el tejido que recorre la planta del pie. Las molestias en esta zona pueden dificultar los apoyos, los cambios de ritmo y los desplazamientos, movimientos fundamentales para un futbolista que suele recorrer toda la banda izquierda.

Durante el Apertura 2026, el argentino también sufrió una lesión muscular en la zona femoral que complicó su continuidad. Si bien logró volver a las canchas en septiembre, las nuevas molestias obligaron a frenar su actividad para continuar con la rehabilitación. Hasta el momento, no hay información pública que confirme que la lesión se haya agravado.

|REUTERS

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

Cruz Azul volverá a jugar por la Liga BBVA MX el próximo domingo 11 de octubre, cuando visite a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro corresponde a la Jornada 11 del Apertura 2026 y comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este compromiso será la siguiente prueba para conocer si Rotondi está en condiciones de volver a la convocatoria. Su participación todavía no está asegurada y dependerá de cómo avance su recuperación. El cuerpo técnico y el área médica evaluarán su estado físico antes de definir su regreso.