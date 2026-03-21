OFICIAL: La dura baja que tendrá Cruz Azul vs Pachuca en la Jornada 13 del Clausura 2026

El conjunto de Cruz Azul tendrá una sensible baja para la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX cuando reciba a Pachuca.

Nicolás Larcamón no podrá contar con el mediocampista Agustín Palavecino pues en la jornada 12 del Clausura 2026 recibió su quinta tarjeta amarilla del torneo, por lo que se perderá el juego ante los Tuzos.

69’ Palavecino también es amonestado. pic.twitter.com/7BPjt5LzuS — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 21, 2026

La máquina va a llegar con necesidad de sumar los tres puntos luego de empatar ante el Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Desde su llegada al equipo, Palavecino se ha logrado ganar la titularidad, siendo una pieza fundamental para Larcamón. Su asuencia será en un juego clave ante Pachuca que se mantiene entre los primeros cuatro lugares de la tabla con un buen desempeño futbolistico.

El encuentro de Cruz Azul vs Pachuca se disputa hasta el sábado 4 de abril del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Un juego destacado que será hasta después de la fecha FIFA de marzo.

Cruz Azul vs Pachuca

sábado 4 de abril del 2026

19 horas tiempo del centro de México.

Los números de Palavecino en Cruz Azul

A pesar de haber llegado en el Clausura 2026, Palavecino es tan clave en el parado de Larcamón que ya registra un total de 14 encuentros disputados en los que ha logrado marcar cinco goles y tres asistencias en 1118 minutos en el terreno de juego.

Partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

Los juegos que se van a disputar en la Jornada 13 son: