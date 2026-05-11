AL MOMENTO: Los equipos de las ligas grandes europeas que estarían DESCENDIDOS

Las principales ligas de Europa comienzan a definir sus campeones, clubes que van a competiciones europeas y a los descendidos, en este último rumbro hay varias sorpresas como la del West Ham United y el Real Oviedo. Los Hammers han tenido una temporada para el olvido y podrían perder la categoría en un par de semanas, mientras que, el club oviedense confirmó su partida a la segunda división tras seis triunfos, 11 derrotas y 18 derrotas con tres partidos aún por disputarse.

La historia que se lleva los reflectores es la del West Ham United, un equipo que hace tres años fue campeón de la Conference League y que estaba acostrumbrado a pelear puestos de competición europea, hoy, tiene un pie en la Championship. Una victoria del Tottenham contra el Leeds United sería un golpe certero para los pupilos de Nuno Espirito Santo y estarían a nada de acompañar al Wolverhampton y al Burnley en la segunda división de Inglaterra.

Equipos ya descendidos

Matemáticamente aún no lo está, pero, el Real Oviedo será equipo de segunda división en España para la próxima temporada. Caso interesante es que clubes lo acompañarián. De la posición 10 a la 19 solo hay seis puntos de diferencia y se encuentran equipos como el Sevilla, Mallorca, Valencia, Espanyol y el Girona. De momento, Levante y Alavés estarían bajando a la segunda, aunque, con tres jornadas aún por disputarse todo puede pasar.

En la Serie A de Italia, Pisa y Hellas Verona descendieron y la lucha entre la Cremonese y Lecce será férrea por ver cual club se queda en la primera división. La Bundesliga de Alemania tiene a tres clubes en disputa; Heidenheim, Wolfsburg y St Pauli (todos con 26 puntos) y hay dos descensos directos y un play-off por la salvación.

Finalmente, en Portugal el ex equipo de Guillermo Ochoa; el AVS necesita un verdadero milagro para no perder la categoría tras solo tres triunfos en la presente temporada.