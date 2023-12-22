Resumen de Arabia
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Resumen Al Nassr 3-1 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

Cristiano Ronaldo sigue sumando victorias, goles y asistencias. Este viernes 22 de diciembre de 2023, el Al Nassr ganó 3-1 ante el Ettifaq con gol y asistencia de CR7

Por: Azteca Deportes