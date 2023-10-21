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Fútbol

VIDEO: Así fue el GOLAZO de tiro libre de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr vs Damac

La Liga Saudí vuelve a la actividad tras el parón por la Fecha FIFA y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentará como local al Damac Club en la Jornada 10

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al-Nassr

Escrito por: Azteca Deportes

Volvió la actividad de la liga saudí y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo quería seguir en plan grande cuando se enfrentaron al Damac Club en la Jornada 10 y el partido terminó 2-1. El lusitano ha comandado una temporada espectacular del conjunto árabe, para pelear por los primeros puestos de la tabla.

Ubicados en la quinta posición de la tabla, con un partido menos, el Al-Nassr llegó con 10 unidades, buscando conseguir una victoria ante el Damac Club, que marcha en la décima posición con diez puntos, que los mandara hasta el tercer escalón del certamen.

Los goles del Al-Nassr vs Damac Club

Damac sorprendió a los con un tanto Georges-Kevin N'Koudou en el cierre del primer tiempo. En una salida rápida, el camerunés recibió enfilado hacia el arco y definió perfecto para poner en ventaja a los visitantes.

El empate llegó en la segunda parte, por conducto de Anderson Talisca. El brasileño cobró un tiro libre, en donde Cristiano Ronaldo primero hizo el movimiento aparentando que remataría, para mandarlo de pierna zurda pegado al poste derecho, poniendo el 1-1.

Apenas cuatro minutos después, Cristiano Ronaldo le dio la vuelta al marcador, otra vez con un tiro libre y de nueva cuenta, marcando un golazo. El lusitano remató de pierna derecha con gran colocación para dejar al guardameta parado y mandar el balón al fondo de las redes.

El triunfo dejó al Al-Nassr con 22 unidades, ubicado en la tercera posición, una por debajo del Al-Taawoun y cuatro detrás del Al-Hilal, que por ahora marcha como líder único de la liga saudí.

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Cobertura EN VIVO Al-Nassr vs Damac Club

El goleador del Al-Nassr no podía ser otro más que Cristiano Ronaldo, por eso el lusitano arrancó como titular el encuentro junto a otro hombre clave, como lo ha sido Anderson Talisca, además de Sadio Mané y Otávio, completando un ataque de miedo.

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