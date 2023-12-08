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Resumen Al-Nassr 4-1 Al-Riyadh | Jornada 16 Liga Saudí

Con gol de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr se sobrepuso al Al-Riyadh con una contundente goleada en casa, con el resultado el equipo se acerca a la cima

Por: Azteca Deportes

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