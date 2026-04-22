ÚLTIMA HORA: Jugador de Pumas va directo al hospital y es BAJA para el resto del Clausura 2026

Este martes 21 de abril del 2026, el conjunto de Pumas sufrió una dura baja para lo que resta del Clausura 2026 pues una de sus piezas clave sufrió una sensible lesión en el partido ante Juárez en la Jornada 16 y tuvo que salir directamente al hospital para ser atendido.

El jugador que salió lesionado fue Alan Medina, el futbolista no pudo permanecer en el terreno de juego pues recibió una fuerte falta por la banda, Éder López, elemento de Bravos, se barrió por detrás de Medina y con su rodilla hizo contacto con su espinilla y posteriormente con su tobillo, lo que le causo que doblara la pierna y una fuerte lesión.

Alan Medina sufre fractura de tobillo 🤕🐾 El mediocampista de Pumas UNAM recibió una aparatosa entrada de Eder López, quien fue expulsado del encuentro. De acuerdo con los primeros reportes, Medina tendrá que ser intervenido quirúrgicamente 😔 pic.twitter.com/TTb6FKVPu2 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 22, 2026

Minutos después, el club confirmó que el futbolista sufrió de una fractura de tobillo izquierdo, por lo que tendrá que ser operado y se perderá lo que resta del torneo.

“Durante el transcurso del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana”.

El tiempo de recuperación de Alan Medina

Por el momento, se desconoce el tiempo de recuperación que tendrá Alan Medina pues el club no ha detallado la gravedad de la lesión pues al ser una fractura, depende de si hubo una daño en los ligamentos.

Por el momento, el jugador esta descartado para la Liguilla del Clausura 2026 y se espera que sean un par de meses los que se quede fuera de las canchas.