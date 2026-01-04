¡ALARMA en Chivas! Gilberto Sepúlveda se LESIONA previo al inicio del Clausura 2026

Gilberto “Tiba” Sepúlveda salió lesionado al minuto 15 del partido por el cuarto lugar entre Chivas y Leones Negros, disputado en el Estadio Jalisco, dentro de la edición 2026 de la Copa Pacífica. El defensor rojiblanco abandonó el terreno de juego tras presentar molestias tras un dura acción, lo que obligó al cuerpo técnico a realizar un cambio temprano, el jugador salió por su propio pie.

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, por lo que se desconoce la gravedad de la lesión y el tiempo que podría estar fuera de actividad. La situación genera preocupación en el entorno del Guadalajara, a pocos días del arranque del Clausura 2026, por el jugador entro Ángel Chávez.

En redes sociales, aficionados de Chivas han reaccionado al incidente y señalan la necesidad de que la directiva refuerce la defensa central con un jugador de mayor experiencia, ante la posibilidad de una baja prolongada en esa zona.

Información en desarrollo ...