GOLAZO de otro planeta de Alejandro Zendejas

El proyecto de los Estados Unidos con Mauricio Pochettino tomó un respiro. El combinado de las barras y las estrellas venció 2-0 a su similar de Japón y dejó atrás la derrota por el mismo marcador ante Corea del Sur hace unos días. Alejandro Zendejas fue uno de los grandes héroes del compromiso con un golazo que abrió el marcador. +

Corría el minuto 29 del cotejo cuando Arfsten sacó un centro a segundo poste tras una gran jugada individual y el jugador del América se retrasó y la prendió de volea con la pierna izquierda. Con ello, el combinado norteamericano encaminó la victoria y Folarin Balogun sentenció el compromiso con un gol al minuto 64 a pase de Pulisic.

On the volley. Into the lead. Alex Zendejas blasts one home!#USMNT x @VW pic.twitter.com/oVkdNcdKaW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2025

Espera estar en la lista final

Con sus buenos minutos contra el seleccionado japonés, Zendejas levantó la mano para hacerse de un lugar en la convocatoria de Pochettino para el Mundial 2026. El extremo azulcrema no es muy recurrente en las listas del director técnico argentino, pero tras lo visto contra los asiáticos, podría colarse en la fiesta del próximo año.

Finalmente, el combinado de las barras y las estrellas tiene confirmados cuatro partidos más de cara al Mundial 2026. Ecuador, Australia, Uruguay y Japón serán los próximos sinnodales de los pupilos de Mauricio Pochettino antes del torneo internacional. Con ello, Zendejas aún tiene oportunidad de llenarle el ojo al ex estratega del Tottenham Hotspur y cumplir con su sueño de estar en un mundial en casa.