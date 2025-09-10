¡Tremendo oso! Los errores persiguen a Kevin Mier, ahora con la Selección de Colombia

Kevin Mier vive una pesadilla que no parece tener fin. Si en Cruz Azul sus fallas recientes ya habían encendido las alarmas y la crítica feroz de la afición, ahora el portero colombiano protagonizó un nuevo oso… y no con cualquier camiseta: con la de su Selección Nacional.

Te puede interesar: ¡Venezuela cae por GOLEADA ante Colombia y está ELIMINADO del Mundial 2026!

El escenario no podía ser más incómodo. En la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas, Colombia se medía a Venezuela. Apenas corría el minuto 12 del primer tiempo cuando el arquero cementero cometió un error imperdonable. Un disparo aparentemente controlable se le escurrió entre las manos y, cuando intentó reaccionar, la pelota ya había cruzado la línea. El tanto, firmado por Josef Martínez, desató la tormenta.

"Kevin Mier"



Por este gol que le hicieron en el partido entre Venezuela y Colombia. Imposible hacer algo con un arquero sin manos, si ese es el futuro del arco colombiano apague y vámonos, vida malparida.

pic.twitter.com/6sWJjbhg2c — Tendencias Deportes Colombia (@TendenciaDepCol) September 10, 2025

El fantasma de los errores lo persigue

La jugada trajo a la memoria de los aficionados celestes los fallos que Mier ha acumulado en la Liga MX, los mismos que han puesto en entredicho su continuidad como titular en Cruz Azul. Ahora, esa sombra se trasladó al escenario internacional, generando indignación entre los hinchas colombianos que no tardaron en exigir un cambio inmediato en el arco.

Las redes sociales estallaron con mensajes pidiendo que Camilo Vargas o incluso David Ospina tomen la titularidad en lugar de Mier. La presión crece, y lo que parecía una oportunidad para consolidarse con la Selección podría transformarse en una mancha difícil de borrar.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICO! Bolivia vence a Brasil y asegura REPECHAJE rumbo al Mundial 2026

Una apuesta arriesgada de Néstor Lorenzo

La titularidad del guardameta sorprendió desde el inicio. El técnico argentino decidió confiar en Mier para el duelo frente a Venezuela, pero la apuesta no ha salido como esperaba. El error, además de costarle un gol, abrió un debate encendido sobre si el joven arquero estaba listo para este tipo de escenarios.

Colombia logró empatar antes del descanso y el partido seguía abierto, pero la historia ya tenía un protagonista involuntario: Kevin Mier. El portero no solo batalla con la presión en Cruz Azul, ahora también carga con el peso de haber fallado en la máxima vitrina de su país.