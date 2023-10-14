La baja que tendrá Alemania para enfrentar a México

La Selección Alemana es una de las potencias mundiales en el futbol y se encuentra en Estados Unidos para enfrentarse a México, en esta Fecha FIFA.

Sin embargo, los germanos viven un cambio generacional, ya que sus últimos resultados no han sido los esperados, pues de sus cinco recientes juegos, solo llevan una victoria contra Francia, mientras que sufrieron tres derrotas consecutivas, incluida una goleada ante Japón de 4-1 y un empate ante Ucrania.

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Un jugador clave de Alemania se pierde el juego contra México

Para la mala fortuna de los alemanes, el combinado nacional presenta una baja importante para enfrentarse a México el próximo martes 17 de octubre en el estadio Lincoln Financial Field.

El director técnico, Julian Nagelsman confirmó que Joshua Kimmich se perderá el juego contra la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA.

El DT explicó que el jugador se encuentra enfermo, no es nada grave, sin embargo, Kimmich ha tenido fiebre y lo mejor es que vuelva a casa. En su lugar, el jugador Jonathan Tah podría ocupar su lugar.

El futbolista juega como lateral derecho en el Bayern Munich y con tan solo 23 años es un referente de su club y de la selección germana.

Joshua llegó a las filas del Bayern en la temporada 2015/16 en donde ha disputado más de 100 juegos y ha marcado 13 goles.

En 2016 fue convocado por primera vez con la Selección Alemana para el Eurocopa y pese a no contar con minutos al principio, terminó disputando los cuatro últimos partidos del torneo completos, incluida la Semifinal ante Francia en la que cayó Alemania derrotada.

Solo un año después Kimmich siguió siendo convocado para disputar la Copa Confederaciones de 2017 en la que Alemania se proclamó campeón y Joshua disputó todos los partidos del torneo, siendo uno de los pilares del equipo en el torneo.

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