Mazatlán vs Rayados de Monterrey: Alineación del partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Conoce las alineaciones confirmadas para el Mazatlán vs Rayados de Monterrey de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Escrito por:  Iván Vilchis

Este viernes 16 de enero del 2026, inicia la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro de la fecha es el Mazatlán vs Rayados de Monterrey y ya dieron a conocer las alineaciones para el encuentro.

Mazatlán vs Rayados de Monterrey EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Alineaciones confirmadas Mazatlán vs Rayados de Monterrey

Mazatlán busca poder sumar su primera victoria del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y para el encuentro ante Rayados decidieorn mandar el siguiente once inicial.

Portero: Rodríguez
Defensas: Díaz, Almada, Zaleta y Leyva
Mediocampistas: Bárcenas, Sierra, Saavedra, Moreno y Gomes
Delanteros: González

El conjunto de Rayados de Monterrey, busca seguir sumando puntos en el torneo y escalar posiciones, por lo que manda la siguiente alineación para buscar llevarse el tirunfo.

Portero: Cárdenas
Defensas: Arteaga, Aceves, Medina
Mediocampistas: Torres, Sergio Canales, Erick Aguirre, Jesús Corona y Jorge Rodriguez
Delanteros: Germán Berterame y Anthony Martial

Así puedes ver el Mazatlán vs Rayados de Monterrey

El juego de Mazatlán vs Rayadas de Monterrey se disputa en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El juego tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Luis García, Jesús Joel Fuentes y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Mazatlán y Rayados de Monterrey

El conjunto de Mazatlán llega ubicado en el lugar de 17 de la tabla de posiciones al perder los últimos dos encuentros ante Juárez y Puebla.

Por otra parte, Rayados de Monterrey llega en el séptimo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos. En la jornada 1 terminó perdiendo 1-0 ante Toluca y para la segunda fecha, logró vencer a Necaxa 2-0.

