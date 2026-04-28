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Esta sería la alineación de Chivas para pelear por el titulo del Clausura 2026

El conjunto de Chivas tendrá varios cabiso en su alineación para la Liguilla del Clausura 2026 tras las bajas que tendrá por la convocatoria de la Selección Mexicana

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|X: Chivas

Escrito por: Iván Vilchis

Gabriel Milito tendrá una dura prueba en la Liguilla del Clausura 2026 pues ha sufrido la baja de 5 jugadores que fueron convocados por la Selección Mexicana para el ciclo que tendrá previo al gran evento del verano. Es por eso que las Chivas tendrán diferentes rotaciones en su alineación.

La alineación que tendría Chivas en Liguilla del Clausura 2026

Son 5 grandes bajas de futbolistas titulares en el once inicial, a pesar de eso, el rebaño se queda con un plantel con el buscará competir con el título.
La alineación que podría usar Milito tomando en cuenta las bajas y los minutos que le ha dado a los futbolistas es:

Portero: Whalley
Defensas: Tapias, Campillo y Castillo
Mediocampistas: Cotorro, Oso, Govea y Ledezma
Delanteros: Efraín, Ángel Sepulveda y Sandoval

Los jugadores que tiene en la banca son:

Tiba Sepulveda, Gómez, Ricardo Marín, Pérez, Camberos, Padilla, Aguayo, Inda, Jimenez y Aguirre.
Seguramente el equipo subirá a jugadores de su categoría sub-21 para terminar de completar a la plantilla.

Las bajas de Chivas para la Liguilla del Clausura 2026

El conjunto de las Chivas tendrá la baja de cinco jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre. La primera baja que se tiene es en la porteria, José Raúl Rangel Aguilar, el arquero se perfila para ser el titular con la Selección Mexicana.

En la zona de ataque, se quedan sin: Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González. Cuatro jugadores importantes en la ofensiva del equipo y que han logrado marcar la diferencia.

En el caso de la 'Hormiga', marcó 12 goles en la temporada regular por lo que el equipo podría recentir su salida.

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