Bravos de Juárez vs Atlas: Alineaciones de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El tercer encuentro en disputarse de este Viernes Botanero de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX es el partido de Bravos de Juárez vs Atlas que arranca en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y ya dieron a conocer las alineaciones de ambos clubes.

Alineaciones confirmadas Juárez vs Atlas

Pedro Caixinha ha decidido mandar el siguiente once inicial buscando poder llevarse la victoria.

Alineación de Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Jesús Murillo, Moises Castillo, Mayorga y Francisco Nevárez

Mediocampistas: Denzell García, Rodríguez, Jose Rodríguez, Homer Martínez y Ricardo Oliveira

Delanteros: Oscar Estupiñan

Alineación Atlas

Diego Cocca ha decidido mandar el siguiente once inicial para poder disputar el encuentro en la frontera.

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Ferrareis, Aguirre, Ramirez, Schlegel y Capasso

Mediocampistas: Zaldivas, Rocha, González, Sergio Hernández

Delanteros: Eduardo Aguirre

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Atlas

El partido de Juárez vs Atlas lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes al terminar el juego de Mazatlán vs Pachuca

El encuentro tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Álvaro López Sordo.

Así llegan Juárez y Atlas

Juárez llega en el lugar 16° con 4 puntos (en 6 partidos jugados; tienen un partido pendiente). Registran 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas. Con 8 goles a favor y 12 en contra.

Por otra parte, Atlas llega en el 6° luga con 13 unidades al tener 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

