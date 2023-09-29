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Alineaciones Al Hilal vs Al Shabab

El Al Hilal y el Al Shabab se enfrentarán hoy en el duelo correspondiente de la joranda 8 de la Liga Saudí y estas son las alineaciones confirmadas

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Escrito por: Luis Salazar

El Al Hilal de Neymar tienen todo preparado para recibir al Al Shabab en un partido correspondiente a la joranda 8 de la Saudí Pro League este viernes en punto de las 12 del día, hora central de México.

El estadio Prince Faisal bin Fahd será el encargado de albergar este enfrentamiento en donde Neymar Jr. y compañía quieren subir al primer lugar de la tabla general de la competencia.

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Alineaciones Al Hilal vs Al Shabab

el resultado más común entre estos dos equipos es de 1-1 ya que en cinco encuentros este ha sido el resultado final, sin embargo, esta podría ser la excepción, ya que ahora cuentan con Neymar en su filas y el Al Hilal jugando en casa ha ganado 9 veces y empatado 5, mientras que el Al Shabab lo ha hecho solo en dos ocaciones.

De los últimos 28 juegos entre estos el equipo de Neymar se lleva la ventaja, ya que ha ganado 15 veces a cinco de los visitantes y tienen una diferencia de goles e 50 a 25.

Hay que recordar que el Al Shabab no le puede ganar de visitante al Al Hilal desde el 2014. Además los encuentros de la temporada pasada fueron de 1-1 y 3-0 a favor de los dirigidos de Jorge Jesús.

Ahora el Al Hilal tiene como meta ganar este partido para posicionarse, momentáneamente, en el primer lugar de la tabla general de la liga, ya que está a un punto del primero que es el Al-Ittihad de Karim Benzema que tiene 19 unidades.

El equipo de Jorge Jesús sale así: Bono, Saud, Koulibaly, Al Bulayhi, Shahrani, Neves, Sergerj, Malcom, Salem, Neymar y Mitrovic.

el conjunto visitante sale de la siguiente manera: Seung gyu, Al Saqour, Santos, Saiss, Harbosh, Cuellar, Al-Qahtani, Banega, Bahbri, Carrasco y Diallo

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