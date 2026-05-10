Alineaciones CONFIRMADAS de Chivas vs Tigres de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

Las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL definirán al primer semifinalista del Torneo Clausura 2026. El equipo regiomontano derrotó 3-1 al cuadro tapatío en el 'Volcán' y buscará sellar su boleto a la siguiente ronda en patio ajeno. Del otro lado de la moneda, los pupilos de Gabriel Milito querrán quitarse rápidamente las malas sensaciones del cotejo de ida y con su gente, buscar la remontada ante un club que sabe perfectamente como jugar liguilla.

No hubo secretos, ni el 'Conde', ni Milito se guardaron algo para sus respectivas alineaciones titulares. Por parte de los locales, habrá dos nueves de inicio con Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda. En el caso de los 'felinos', Rodrigo Aguirre partirá como ariete centro y tendrá a Ángel Correa como su mejor socio en el ataque.

Alineación de Chivas

Portero: Óscar Whalley

Defensas: José Castillo, Bryan González y Diego Campillo

Mediocampistas: Omar Govea, Efraín Álvarez, Fernando González, Richard Ledezma y Santiago Sandoval

Delanteros: Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Francisco Reyes, Jesús Angulo, Jesús Garza y César Araujo

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, Romulo y Diego Sánchez

Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ángel Correa

Recuerda que puedes seguir el resultado de este partido EN VIVO y GRATIS por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes este sábado 9 de mayo a las 7:07 pm. Además de los otros tres partidos correspondientes a los duelos de vuelta de los cuartos de final en este Torneo Clausura 2026.

