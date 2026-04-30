Alineaciones CONFIRMADAS del LAFC vs Toluca partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026

Los Diablos Rojos del Toluca se meten al Banc of California para enfrentar a Los Angeles Football Club en el duelo de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. El bicampeón del futbol mexicano choca con uno de los equipos más potentes de la Major League Soccer en busca de un buen resultado en patio ajeno para regresar a la capital mexiquense con más tranquilidad y concretar su pase a la final del certamen continental.

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Para este cotejo, Antonio Mohamed no se guarda nada de su repertorio y va con lo mejor que tiene disponible para enfrentar a Son y compañía. Paulinho va como ariete y tendrá en Helinho a su mejor socio en la ofensiva. Por otro lado, el equipo de los Estados Unidos tiene al surcoreano como su gran estrella y va con el centroamericano Martínez como compañero en la parte alta del terreno de juego.

Alineación del LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Long, Nkosi, Porteous y Palencia

Mediocampistas: Chiniere, Delgado, Shaffelburg, Tillman y Martinez

Delantero: Son Heung Min



Alineación CONFIRMADA del Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Santiago Simón, Everardo López, Bruno Méndez y Jesús Galalrdo

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero y Nicolás Castro

Delanteros: Helinho, Paulinho y Ricardo Angulo

Recuerda que podrás disfrutar el resultado EN VIVO y GRATIS este partido por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este miércoles 29 de abril a las 8:30 pm.