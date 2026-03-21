¡Cambios en el equipo Celeste! Mazatlán vs Cruz Azul: Alineaciones de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Conoce las alineaciones confirmadas para el Mazatlán vs Cruz Azul de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Todo listo para el inicio del Mazatlán vs Cruz Azul de este viernes 20 de marzo del 2026 pues los dos clubes ya dieron a conocer la alineación que usarán para la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
Alineaciones confirmadas Mazatlán vs Cruz Azul
Alineación de Mazatlán
Sergio Bueno ha decidido mandar el siguiente once inicial buscando acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Portero: Ricardo Rodríguez
Defensas: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Merolla
Mediocampistas: Bárcenas, Esquivel, Ovalle, Santos y Godínez
Delanteros: Teodora o Rubio
Alineación de Cruz Azul
Nicolás Larcamón manda la siguiente alineación, buscando poder llevarse los tres puntos y volver a ponerse como superlíder de la competición. Varias modificaciones luego al disputar su quinto partido en un lapso menor de dos semanas.
Portero: Mier
Defensas: Campos, Rodarte, Piovi y Lira
Mediocampistas: Montaño, Palavecino, Ángel Márquez, Amaury García y Rodríguez
Delanteros: Gabriel Fernández
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— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 20, 2026
Así puedes ver el Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS
El encuentro del Mazatlán vs Cruz Azul lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la App y Sitio Web de TV Azteca Deportes.
La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México para que no te pierdas de ningún detalle. El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Carlos Salgado.
Así llega Mazatlán y Cruz Azul
Para el encuentro, Mazatlán llega en el lugar 15 de la tabla con 10 puntos conseguidos luego de tres victorias, un empate y siete derrotas. En sus últimos encuentros, registra un empate, dos victorias y dos derrotas.
Por su parte, Cruz Azul llega en el segundo lugar de la tabla con ocho victorias, dos empates y una derrota. La Máquina busca seguir su racha de 10 juegos sin perder en el Clausura 2026.
POR LA VICTORIA, EQUIPO. 🚂💙 pic.twitter.com/mWnkXjrcUn— CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 21, 2026