¡Cambios en el equipo Celeste! Mazatlán vs Cruz Azul: Alineaciones de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Todo listo para el inicio del Mazatlán vs Cruz Azul de este viernes 20 de marzo del 2026 pues los dos clubes ya dieron a conocer la alineación que usarán para la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Alineaciones confirmadas Mazatlán vs Cruz Azul

Alineación de Mazatlán

Sergio Bueno ha decidido mandar el siguiente once inicial buscando acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Portero: Ricardo Rodríguez

Defensas: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Merolla

Mediocampistas: Bárcenas, Esquivel, Ovalle, Santos y Godínez

Delanteros: Teodora o Rubio

Alineación de Cruz Azul

Nicolás Larcamón manda la siguiente alineación, buscando poder llevarse los tres puntos y volver a ponerse como superlíder de la competición. Varias modificaciones luego al disputar su quinto partido en un lapso menor de dos semanas.

Portero: Mier

Defensas: Campos, Rodarte, Piovi y Lira

Mediocampistas: Montaño, Palavecino, Ángel Márquez, Amaury García y Rodríguez

Delanteros: Gabriel Fernández

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Así puedes ver el Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS

El encuentro del Mazatlán vs Cruz Azul lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la App y Sitio Web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México para que no te pierdas de ningún detalle. El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Carlos Salgado.

Así llega Mazatlán y Cruz Azul

Para el encuentro, Mazatlán llega en el lugar 15 de la tabla con 10 puntos conseguidos luego de tres victorias, un empate y siete derrotas. En sus últimos encuentros, registra un empate, dos victorias y dos derrotas.

Por su parte, Cruz Azul llega en el segundo lugar de la tabla con ocho victorias, dos empates y una derrota. La Máquina busca seguir su racha de 10 juegos sin perder en el Clausura 2026.