Alineaciones CONFIRMADAS de Pumas vs Bravos de Juárez en la jornada 16 del Clausura 2026
Efraín Juárez tuvo que reemplazar a Keylor Navas por acumulación de amarillas en un cotejo en el que aspira al subliderato de la tabla general.
Club Universidad Nacional vuelve al Estadio Olímpico Univeristario y lo hará con el firme objetivo de sacar las tres unidades y aspirar al subliderato en la clasificación general. Su rival hoy serán los Bravos de Juárez, equipo que se juega su última carta en busca de entrar a la liguilla y que espera complicarle las cosas a los pupilos de Efraín Juárez en suelo capitalino.
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Para este compromiso, el equipo auriazul no tendrá a dos pilares en su alineación estelar por acumulación de tarjetas amarillas; Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. El portero estrella de la institución del Pedregal recibió la tarjeta preventiva en el partido contra Atlético San Luis, mientras que, el volante panameño sufrió la misma consecuencia tras una falta en ese mismo cotejo. Por ello, el estratega mexicano tuvo que moverle a su alineación y verá si le da resultado.
Alineación de Pumas
- Portero: Pablo Lara
- Defensas: Ruben Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo y Rodrigo López
- Mediocampistas: Alan Medina, Jordan Carrillo y Pedro Vite
- Delanteros: Juninho, Robert Morales y Guillermo Martínez
Alineación de Bravos de Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Jesús Murillo, Alejandro Mayorga, José García, Francisco Névarez y Eder López
- Mediocampistas: Denzell García, Ramón Rodríguez, José Rodríguez e Ián Torres
- Delantero: Ettson Ayón
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