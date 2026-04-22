Alineaciones CONFIRMADAS de Quéretaro vs Cruz Azul en la jornada 16 del Clausura 2026

Se abre la Corregidora para recibir a los Gallos Blancos de Querétaro y a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Duelo vital para ambos clubes este martes 21 de febrero, los locales se juegan su última carta para soñar aún con meterse a la liguilla en el presente torneo, mientras que, los pupilos de Nicolás Larcamón arrastran una mala racha y con un triunfo en patio ajeno podrían llegar hasta el subliderato.

Para este compromiso, Larcamón no se guarda nada y manda a lo mejor de su repertorio para enfrentar al cuadro albiazul. Kevin Mier repetirá en el arco, Gabriel Fernández será el encargado de meter los goles y tendrá a la dupla argentina a su disposición atrás de él; Agustín Palavecino y José Paradela.

Alineación de Querétaro

Portero: José Hernández

Defensas: Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas, Bayron Duarte y Daniel Parra

Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homenchenko y Jean

Delanteros: Alí Ávila y Mateo Coronel

Alineación de Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira

Mediocampistas: Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Jéremy Márquez, Charly Rodríguez y José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

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