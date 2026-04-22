Alineaciones CONFIRMADAS de Quéretaro vs Cruz Azul en la jornada 16 del Clausura 2026
Kevin Mier repite en el arco de la Máquina Celeste, club que busca afianzarse en la segunda posición de la tabla, pero, Gallos quiere soñar con liguilla.
Se abre la Corregidora para recibir a los Gallos Blancos de Querétaro y a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Duelo vital para ambos clubes este martes 21 de febrero, los locales se juegan su última carta para soñar aún con meterse a la liguilla en el presente torneo, mientras que, los pupilos de Nicolás Larcamón arrastran una mala racha y con un triunfo en patio ajeno podrían llegar hasta el subliderato.
Para este compromiso, Larcamón no se guarda nada y manda a lo mejor de su repertorio para enfrentar al cuadro albiazul. Kevin Mier repetirá en el arco, Gabriel Fernández será el encargado de meter los goles y tendrá a la dupla argentina a su disposición atrás de él; Agustín Palavecino y José Paradela.
Alineación de Querétaro
- Portero: José Hernández
- Defensas: Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas, Bayron Duarte y Daniel Parra
- Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homenchenko y Jean
- Delanteros: Alí Ávila y Mateo Coronel
Alineación de Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira
- Mediocampistas: Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Jéremy Márquez, Charly Rodríguez y José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
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