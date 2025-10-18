San Luis vs Atlas: Alineaciones del partido de la jornada 13 del Apertura 2025

Después de la pausa por la fecha FIFA, la Liga MX retoma actividad este viernes 17 de octubre con el inicio de la Jornada 13 del Apertura 2025, Atlético San Luis recibirá al Atlas en el estadio Alfonso Lastras, un encuentro clave para ambos equipos en sus aspiraciones de Play-In.

Diego Cocca dispondrá de cuadro completo, donde recupero a piezas importantes en el eje ofensivo. Los Zorros buscarán hilar su tercera victoria consecutiva y seguir escalando posiciones, luego de vencer 3-1 a Juárez antes de la pausa. Con 13 puntos, se encuentran en el lugar 11 de la tabla general.

Por su parte, los dirigidos por Guillermo Abascal vienen de caer 2-1 ante Mazatlán, resultado que los dejó en el puesto 15 con apenas 10 puntos, en un panorama que los obliga a reaccionar en casa.

El duelo promete ser un choque de estilos, donde Atlas apostará por la solidez defensiva y la velocidad por bandas, mientras que San Luis intentará recuperar la posesión y cortar la racha negativa ante su afición.

Alineación San Luis:

Andrés Sánchez, Román Torres, Robson Alves de Barros, Juan Sanabria, Eduardo Águila, Benjamín Galdames, Miguel García, Sébastien Sales-Lamonge, Oscar Macías, Sebastián Pérez y Joao Geraldino.

Alineación Atlas:

Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Doria, Gaddi Aguirre, Paulo Ramirez, Diego González, Alonso Ramírez, Sergio Hernández, Mateo García y Durvedic.